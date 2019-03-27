Самые массовые за пять лет обыски в Крыму: ФСБ задержала 24 крымских татар

сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. В своем Facebook она также опубликовала имена задержанных. Об этомукраинский омбудсмен Людмила Денисова. В своем Facebook она также опубликовала имена задержанных.





27 марта российские силовики пришли с обысками к 25 семьям крымских татар на аннексированном Россией полуострове.





По словам активистов, за пять лет оккупации Крыма это самый массовый прецедент нарушения прав человека со стороны России.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал обыски началом новой, еще более жестокой волны репрессий и гонений на крымских татар.