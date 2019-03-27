Особый логотип нанесут на такси, не повышающие тарифы к Европейским играм

МАРТ разработал специальный логотип . Он будет обозначать такси, которые не станут повышать тарифы на свои услуги в период с 15 июня по 5 июля 2019 г.

Лого разместят на окрашенной поверхности транспортного средства. Оно будет расцениваться как акт добросовестного поведения на рынке.