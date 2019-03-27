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Особый логотип нанесут на такси, не повышающие тарифы к Европейским играм
28.03.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты
МАРТ разработал специальный
Лого разместят на окрашенной поверхности транспортного средства. Оно будет расцениваться как акт добросовестного поведения на рынке.
Перечень диспетчерских служб такси, которые подписали Меморандум и гарантируют перевозку автомобилями такси по тарифам, соответствующим условиям Меморандума, размещен на официальном
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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли было подписано допсоглашение к Меморандуму о гарантированном уровне тарифов на услуги автомобильных...
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