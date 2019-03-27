Новая машина за $5260: сколько стоят самые дешевые авто в украинских салонах



фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Особенности рынка

Автодилеры Беларуси ориентируются на российских поставщиков, особенно в бюджетном сегменте. Если бы не ощутимое влияние Китая, то рынок дешевых машин в Беларуси был бы практически полностью российским.



Материалы по теме: Топ-10 самых дешевых авто в российских салонах

На авторынке Украины работают совсем другие тенденции. Страна имеет в 3-5 раз больше потенциальных покупателей авто. Здесь осталось собственное производство легковых машин, кроме того, в последние десятилетия Украина освоила сборку иностранных автомобилей, в т.ч. китайских брендов.