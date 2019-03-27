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Новая машина за $5260: сколько стоят самые дешевые авто в украинских салонах
Особенности рынка
Автодилеры Беларуси ориентируются на российских поставщиков, особенно в бюджетном сегменте. Если бы не ощутимое влияние Китая, то рынок дешевых машин в Беларуси был бы практически полностью российским.
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На авторынке Украины работают совсем другие тенденции. Страна имеет в 3-5 раз больше потенциальных покупателей авто. Здесь осталось собственное производство легковых машин, кроме того, в последние десятилетия Украина освоила сборку иностранных автомобилей, в т.ч. китайских брендов.
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Украинские автомобилисты не особенно отличаются от белорусских финансовыми возможностями и менталитетом, а вот рынок новых авто в Украине не похож на...
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