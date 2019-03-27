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Skoda произвела полумиллионный Superb третьего поколения

28.03.2019 09:22 — Разное | Tut.by  
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С конвейера предприятия Skoda в Квасинах сошел юбилейный 500-тысячный экземпляр модели Superb третьего поколения, производство которой стартовало в марте 2015 года.


О важной вехе в своей истории сообщила пресс-служба чешского производителя. С каждой сменой поколения модели объемы выпуска Superb неуклонно росли. Если модель первой генерации, появившаяся в 2001 году, разошлась по миру тиражом в 136 100 экземпляров, то Superb второго поколения стал намного более массовым: с 2008 по 2015 год было выпущено 618 500 автомобилей. В марте 2015 года на конвейер встало третье поколение, и с тех пор произведено уже полмиллиона экземпляров — 358 200 из них были выпущены непосредственно на заводе в Квасинах. Также модель производится в Усть-Каменогорске (Казахстан), Соломоново (Украина), Аурунгабаде (Индия) и Нанкине (Китай).


Всего же с 2001 года покупателям было передано 1,25 миллиона единиц Superb. Уже в этом году Superb ожидает плановая модернизация, в рамках которой модель получит «подзаряжаемую» гибридную модификацию.

 
 
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С конвейера предприятия Skoda в Квасинах сошел юбилейный 500-тысячный экземпляр модели Superb третьего поколения, производство которой стартовало в марте 2015 года.
 
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