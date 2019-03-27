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Освобождены от должностей вице-премьер и министр сельского хозяйства
28.03.2019 09:16 — Разное | Ежедневник
Как сообщает пресс-служба президента, лишились своих должностей вице-премьер Михаил Русый, министр сельского хозяйства Леонид Заяц и председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский.
Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал 27 марта.
На помощника президента – инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета.
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Как сообщает пресс-служба президента, лишились своих должностей вице-премьер Михаил Русый, министр сельского хозяйства Леонид Заяц и председатель Могилевского...
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