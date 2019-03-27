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Житель Молодечно взял на СТО чужую машину, чтобы покатать девушку

28.03.2019 09:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Молодечно взял на СТО чужую машину, чтобы покатать девушку
УВД Минского облисполкома

Правоохранители подали сигнал об остановке. Водитель подчинился. Документов на машину и водительского у него не было. Парню всего 17 лет. 

Выяснилось, что несовершеннолетний подрабатывает на одной из станций техобслуживания в пригороде. Около 22.30 молодой человек взял ключи от BMW, принадлежащего клиенту СТО, после чего поехал кататься по городу. С собой он взял девушку. 

По данному факту правоохранители усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК Республики Беларусь «Угон транспортного средства или маломерного судна». За подобное противоправное деяние максимальная ответственность – лишение свободы до пяти лет, сообщила официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук

Житель Молодечно взял на СТО чужую машину, чтобы покатать девушку
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