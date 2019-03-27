Соревнования II Европейских игр увидят любители спорта на всех континентах

Трансляции со II Европейских игр смогут увидеть болельщики на всех континентах. Об этом сообщил начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Максим Кошкалда сегодня на пресс-конференции по тематике освещения соревнований в пресс-центре медиапартнера предстоящего мультиспортивного форума – Издательского дома «Беларусь сегодня».

Представитель Дирекции констатировал: медиаправа занимают значительную долю в общем объеме маркетинговых доходов от крупных спортивных мероприятий. Европейские игры в этом смысле не станут исключением.

– Распространению сигнала со II Европейских игр мы уделяем большое внимание. Благодаря нашим партнерам – домашнему вещателю испанской компании ISB – на данный момент права на телевизионные трансляции распространены на 122 страны. Каждую неделю эта статистика растет, постоянно подписываются новые договоры. Сейчас мы можем говорить, что II Европейские игры увидят зрители на всех континентах нашей планеты, а потенциальная аудитория уже составляет более 1,5 млрд человек. Транслировать соревнования будут ведущие и специализирующиеся на спорте каналы по всему миру. Шаг за шагом мы приближаемся к своей цели по трансляции Игр в 160 странах, – сказал Максим Кошкалда.

По его словам, широкий охват зрительской аудитории предоставляет возможность продвижения Беларуси через призму столь масштабного события. Среднее количество часов показа Игр на каждом из телеканалов, по статистике, составит не менее 70. То есть, 70 часов трансляций будут присутствовать в среднем на каждой территории. Кроме того, с телеканалами ведутся переговоры о продвижении Игр до их начала. Например, телеканал L’Équipe, который вещает не только во Франции, но на территориях, которые ранее ей принадлежали является одним из примеров странового продвижения Минска и II Европейских игр. Еще один пример – немецкий телеканал Sport 1, который доступен в Германии, Швейцарии, Люксембурге и Австрии. Этот канал также ведет промокампанию по продвижению Игр, соответственно, и туристической привлекательности Беларуси и ее столицы.

Среди обладателей медиаправ на трансляцию II Европейских игр ведущий китайский телеканал CCTV, каналы медиахолдинга Globo, ориентированные на испаноязычную телеаудиторию США. Максим Кошкалда напомнил о продвижении Игр и в эфире авторитетного канала Euronews. Планируется, что к этому процессу на ключевых рынках в ближайшее время подключится еще один крупный телевизионный ресурс. Таким образом предполагается способствовать развитию въездного туризма в Беларусь.

Главный директор главной дирекции подготовки телепрограмм Белтелерадиокомпании и консультант Дирекции II Европейских игр Александр Казюкевич рассказал об организации международного вещательного центра (IBC) в столичном футбольном манеже на проспекте Победителей:

– Выбрана компания-подрядчик, которая обеспечит создание инфраструктуры для размещения телевизионного оборудования. Электронную «начинку» международного вещательного центра предоставит домашний вещатель – испанская телекомпания ISB, которая будет занимать наибольшие площади и предоставлять все услуги по доступу к телевизионным сервисам. В то же время наш IBC не будет столь масштабным, как, например, на летних Олимпийских играх по причине несколько другого подхода к организации работы прессы. Главный пресс-центр разместится на стадионе «Динамо». Кроме того, на спортивных объектах и в медиа-отелях, где будут проживать представители средств массовой информации, оборудуют места для работы прессы. В общей зоне IBC создаются места для представителей телекомпаний, не имеющих своих офисов с предоставлением им необходимых сервисов. На мой взгляд, от качества показа предстоящих в Минске соревнований зависит то, как будут развиваться Европейские игры далее.

Новостью для белорусских болельщиков стало то, что спортивный телеканал «Беларусь 5» на время II Европейских игр перейдет на круглосуточное вещание. Об этом сообщил директор Дирекции телеканала Павел Булацкий. В целом, каналы Белтелерадиокомпании приурочили большое количество проектов к Играм, причем, какие-то уже выходят в эфир, другие готовятся и выйдут в ближайшее время или непосредственно перед форумом.

– Например, съемочная группа поприсутствует на церемонии зажжения огня Игр, а затем корреспонденты будут сопровождать эстафету «Пламени мира». Непосредственно во время II Европейских игр Белтелерадиокомпания будет показывать максимальное количество соревнований. В прямом эфире на телеканале «Беларусь 1» зрители увидят церемонии открытия и закрытия. На стадионе «Динамо» будет специально создана студия, из которой ежедневно предполагаются прямые включения с соревнований. Сюда постоянно будут приходить гости, и эта студия, по сути, будет основной, – проинформировал Павел Булацкий.

Что касается телеканала «Беларусь 2», на нем в формате переклички будут транслироваться соревнования, начиная с утренних сессий, и заканчивая вечерними. В основном здесь зрители увидят состязания с участием белорусских атлетов. Ну а телеканал «Беларусь 5» на время Игр будет вещать круглосуточно. В режиме реального времени здесь станут транслироваться соревнования, которые не попадут в эфирную сетку «Беларусь 2», а вечером вниманию зрителей предложат повторы наиболее интересных событий дня. Активно будет задействоваться и телеканал «Беларусь 5. Интернет». Трансляции на нем пройдут в стандартной форме: без комментариев в полном объеме без переклички. На этом канале будут представлены трансляции, которые не попадут в сетку «Беларусь 2» и «Беларусь 5». Формат популярной новостной программы «Спортцентр» на «Беларусь 5» значительно изменится, увеличится его хронометраж. В этой программе под названием «Евроцентр» будут представлены различные мнения спортсменов, специалистов и экспертов. Традиционно на различных каналах для зрителей подготовят проекты с расписанием. Ожидается большое количество соревнований, причем некоторые пройдут параллельно, поэтому мы постарались учесть различные интересы болельщиков, заключил Павел Булацкий.

Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что мультиспортивный форум оставит обширное наследие для отечественных специалистов телепроизводста. Очевидно, что II Европейские игры – событие, интерес к которому проявляют во многих странах. Всех желающих увидеть соревнования лучших спортсменов Европы едва ли смогут вместить трибуны, зато телевизионная аудитория турнира способна составить конкуренцию крупнейшим событиям современности в мире спорте. Список телеканалов и стран, на которые будут вестись телетрансляции с соревнований Игр из Минска, планируется впоследствии опубликовать на официальном сайте (www.minsk2019.by).