Минфин обещает значительно повысить зарплаты врачам и педагогам





В министерстве финансов обещают врачам зарплаты в 1,5 раза больше средней по Беларуси к 2025 году, а педагогам – сравнять их зарплаты со средней зарплатой по стране. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович журналу "Финансы. Учет. Аудит".

Максим Ермолович отметил, что к 2025 году средняя зарплата белорусских врачей должна составить 150% к средней по экономике, педагогов – 100%. В этом году, по его словам, в Беларуси займутся повышением зарплаты низкооплачиваемых категорий работников, а также сближением минимальной заработной платы и минимального потребительского бюджета.

Продолжается реализация мер по увеличению уровня оплаты труда в бюджетном секторе. Задача на этот год - обеспечить соотношение зарплаты бюджетников к средней по экономике на уровне 80%, а соотношение трудовых пенсий и зарплаты в экономике - на уровне не менее 40%.

В Минфине отмечают концептуальное изменение системы оплаты труда бюджетников, что связано с подписанным в январе указом №27, который усиливает дифференциацию зарплаты в зависимости от качества и результатов труда работника.

«В ближайшее время необходимо сформировать весь пакет документов, позволяющий выстроить новую систему оплаты труда во всех бюджетных отраслях», - цитирует слова министра БелТА.