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Поисковый батальон Минобороны планирует провести раскопки в семи районах Брестской области
28.03.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси в текущем году планирует провести раскопки в Бресте и еще семи районах области. Намечено обследовать 11 объектов, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Брестской области Александр Птичкин.
Специалисты уже работают на территории области. С конца января они ведут раскопки в центре Бреста, где обнаружено массовое захоронение жертв еврейского гетто. В планах у поисковиков обследовать территорию в деревне Дубица Брестского района, где может располагаться могила неизвестного солдата. Также необходимо проверить информацию о возможных одиночных захоронениях военнослужащих в деревнях Карпин Малоритского района и Мокрово Лунинецкого.
В Ивановском районе намечено провести раскопки в деревне Осовница и агрогородке Мотоль, на местах предполагаемых групповых захоронений. Поданы заявки на выполнение работ в деревнях Затишье и Углы Ивацевичского района, а также Завадьковичи и Седруж Каменецкого района. В деревне Гайновка Кобринского района необходимо обследовать место предположительного захоронения пограничников времен Великой Отечественной войны.
Окончание работ представителей спецбатальона Минобороны в Брестской области намечено на конец октября.
В прошлом году поисковики трудились в Бресте,
В Брестской области в 914 воинских захоронениях покоится прах более 423 тыс. красноармейцев и жертв войны, из них известны имена только 53 555 человек.
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Личный состав 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси в текущем году планирует провести раскопки в Бресте и еще...
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