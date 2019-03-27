|
Проголосуйте, чье видео показывать на Центральной площади
28.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Конкурс
Какой из шести представленных ниже роликов вы считаете лучшим? Высказывайте свое мнение — работу победителя будут показывать с большого экрана на Центральной площади.
Голосование продлится до 4 апреля.
Горецкий педколледж МГУ им. А. Кулешова
Горецкий детский сад №3
Студент агрофака БГСХА Артур Темиров
Горецкая средняя школа №4
Горецкий РЦСОН
Отдел по образованию Горецкого райисполкома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс «Горки – здоровый город» перешел к этапу народного голосования. Какой из шести представленных ниже роликов вы считаете лучшим? Высказывайте свое мнение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)