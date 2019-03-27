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Проголосуйте, чье видео показывать на Центральной площади

28.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Конкурс «Горки – здоровый город» перешел к этапу народного голосования.

Какой из шести представленных ниже роликов вы считаете лучшим? Высказывайте свое мнение — работу победителя будут показывать с большого экрана на Центральной площади.

Голосование продлится до 4 апреля.

 

Горецкий педколледж МГУ им. А. Кулешова

 

Горецкий детский сад №3

 

Студент агрофака БГСХА Артур Темиров

 

 Горецкая средняя школа №4

 

 Горецкий РЦСОН

 

Отдел по образованию Горецкого райисполкома 

 


 
 
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  Конкурс «Горки – здоровый город» перешел к этапу народного голосования. Какой из шести представленных ниже роликов вы считаете лучшим? Высказывайте свое мнение...
 
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