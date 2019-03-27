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В шкловском «Освенциме» реанимируют коров
Замечания Александра Лукашенко и увольнения чиновников возымели действие: уже 27 марта на молочно-товарном комплексе «Слижи» работники помыли коров и почистили им копыта.
Это следует из сюжета, который транслировался вечером на телеканале
Контролировал раоту прибывший на комплекс Геннадий Лавренков, назначенный президентом и.о. Шкловского райисполкома. Отмечено, что коровы содержались в бедственном состоянии.
«На копытах язвы, поэтому животные не могут нормально ходить. Для хозяйства это оборачивается потерей молока», - передает телеканал.
Напомним, накануне Александр Лукашенко совершал рабочий визит в Могилевскую область.
В молочно-товарном комплексе «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», входящием в структуру агрохолдинга «Купаловское» Лукашенко
В этот же день президент
Глава государства
В итоге заместитель премьер-министра Михаил Русый, министр сельского хозяйства Леонид Заяц и глава Могилевского облисполкома Владимир Доманевский
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Замечания Александра Лукашенко и увольнения чиновников возымели действие: уже 27 марта на молочно-товарном комплексе «Слижи» работники помыли коров и почистили им...
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