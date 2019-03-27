В шкловском «Освенциме» реанимируют коров

Замечания Александра Лукашенко и увольнения чиновников возымели действие: уже 27 марта на молочно-товарном комплексе «Слижи» работники помыли коров и почистили им копыта.

Это следует из сюжета, который транслировался вечером на телеканале ОНТ .

Контролировал раоту прибывший на комплекс Геннадий Лавренков, назначенный президентом и.о. Шкловского райисполкома. Отмечено, что коровы содержались в бедственном состоянии.

«На копытах язвы, поэтому животные не могут нормально ходить. Для хозяйства это оборачивается потерей молока», - передает телеканал.

Напомним, накануне Александр Лукашенко совершал рабочий визит в Могилевскую область.

В молочно-товарном комплексе «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», входящием в структуру агрохолдинга «Купаловское» Лукашенко побывал в коровниках, где отметил плохие условия содержания коров, сравнив их с Освенцимом.

В этот же день президент заявил , что недоволен развитием предприятий Могилевской области. Он поручил главе своей администрации Наталье Кочановой найти новую кандидатуру на пост вице-премьера и помощника по Могилевской области на смену Милаилу Русому. «Неделя срока внести предложения, ибо пойдете сами сюда работать», - сказал глава государства.

Глава государства поручил снять с постов руководителей агрохолдинга «Купаловское», виновных в необеспечении надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины. «Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор», - заявил Лукашенко.