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Зрители «Беларусь 1» смогут узнать, как изготавливают факел ІІ Европейских игр

28.03.2019 — Разное | Кировец  
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Зрители «Беларусь 1» смогут узнать, как изготавливают факел ІІ Европейских игр

Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании поделится со зрителями еженедельной информационно-аналитической программы «Главный эфир» эксклюзивом: 31 марта на телеканале «Беларусь 1» можно будет увидеть, как изготавливают факел ІІ Европейских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Эстафета огня II Европейских игр «Пламя мира» начнется 3 мая в центре Рима. После факел с огнем континентального спортивного форума отправится на гору Монблан — высшую точку, на которую белорусские альпинисты поднимут факел и флаг Беларуси. Затем эстафета продолжится по странам Европы. 12 мая факел с олимпийским огнем прибудет в Беларусь, чтобы побывать во всех регионах страны. Факелоносцами выступят 450 человек из числа уроженцев областей, которым будет передаваться эстафета. Известные спортсмены, общественные деятели, артисты пронесут заветный факел к стадиону «Динамо», чтобы зажечь 21 июня знаменитую чашу, которая уже сияла в искрах олимпийского огня в 1980 году.

Творческая команда «Главного эфира» подготовила специальный сюжет о том, как изготавливается один из главных символов предстоящих II Европейских игр в Минске. «От съемочной группы АТН не ускользнет ни одна деталь во время этапов гравировки, лазерной резки, окраски. Зрители «Беларусь 1» первыми узнают, сколько весит факел и сколько всего экземпляров будет изготовлено, как долго он сможет непрерывно гореть и что делать, если во время эстафеты «Пламя мира» пойдет дождь», — рассказали в пресс-службе. Информационно-аналитическая программа «Главный эфир» на «Беларусь 1» начнется 31 марта в 21.00

https://www.belta.by

 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании поделится со зрителями еженедельной информационно-аналитической программы «Главный эфир» эксклюзивом:...
 
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