Правила по содержанию мест погребения

Территория мест погребения (проезды, дорожки, клумбы, газоны и другие места общественного пользования) должна своевременно очищаться от мусора и содержаться в чистоте.

Складирование твердых коммунальных отходов, в том числе использованных ритуальных принадлежностей, вне установленных мест временного хранения отходов (контейнеры, урны, площадки бесконтейнерного типа) запрещается.

Размещение, оборудование и содержание контейнерных площадок и емкостей (контейнеры, урны), площадок бесконтейнерного типа для временного хранения отходов, в том числе использованных ритуальных принадлежностей, на территории мест погребения должно осуществляться в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающим требования к территории населенных пунктов и организаций, Санитарными нормами и правилами к местам погребения и крематориям.

На территории мест погребения в сельской местности для временного хранения отходов может быть организована площадка бесконтейнерного типа, оборудованная трехсторонним ограждением высотой не менее 1,5 м с асфальтированным (бетонным) основанием.

Твердые коммунальные отходы с территорий мест погребения должны вывозиться на объекты захоронения (переработки) твердых коммунальных отходов с периодичностью, исключающей переполнение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и площадок бесконтейнерного типа.

Сжигание твердых коммунальных отходов, в том числе использованных ритуальных принадлежностей, захоронение их на территории мест погребения, а также прилегающей к ним территории или уничтожение другим способом запрещено.

Места погребения должны быть обеспечены общественными туалетами по определению местных исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня.

За нарушение настоящих санитарно законодательства в местах погребений виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Каменецкий районный центр

гигиены и эпидемиологии.

Фото носит иллюстративный характер.