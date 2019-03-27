Вынесли приговор сыну, который периодически избивал отца

Выездное заседание суда под председательством судьи Каменецкого суда Оксаны Шкель прошло 14 марта в Омеленецком Доме культуры.

В отношении жителя деревни Омеленец (Верховичский сельсовет) было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.154 УК Республики Беларусь «Истязание».

Сергей (имя изменено) неоднократно в состоянии алкогольного опьянения на почве конфликтов применял физическую силу по отношению к своему престарелому отцу.

Потерпевший 1940 г.р. свидетельствовал, что разногласия в семье – результат того, что сын приходил домой «в подпитии».

Сергей на суде признался, что сознавал: причиненные им действия приносят отцу физические и моральные страдания – это и было его намерением. Хотя зачастую отец пренебрегал медицинской помощью и не обращался к специалистам за консультацией.

Потерпевший не желал привлекать сына к уголовной ответственности и даже отказывался от своих заявлений. В последнее время отношения в семье наладились, по словам потерпевшего. Это подтвердил и свидетель. Как и то, что пострадавший заинтересован в непривлечении сына к уголовной ответственности.

По решению суда Сергей признан виновным: в отношении него назначено наказание – ограничение свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на 1,8 года без штрафа.