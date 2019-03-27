|
Шефом миссии белорусской делегации на II Европейских играх утвержден Вячеслав Дурнов
28.03.2019 09:19 — Разное | Навiны Камянеччыны
>
На заседании исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня утверждены шефы миссий на II Европейских играх и на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года в Баку.
Руководителем белорусской спортивной делегации на II Европейских играх 2019 года в Минск станет первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.
На XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года в Баку (Азербайджан, 21-27 июля) шефом миссии выступит начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок.
На заседании исполкома НОК Беларуси также подведены итоги по реализации программ Олимпийской солидарности за 2018 год и рассмотрены вопросы, касающиеся текущей деятельности организации.
Источник: belta.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня утверждены шефы миссий на II Европейских играх и на Европейском юношеском... Сообщение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)