Шефом миссии белорусской делегации на II Европейских играх утвержден Вячеслав Дурнов

На заседании исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня утверждены шефы миссий на II Европейских играх и на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года в Баку.

Руководителем белорусской спортивной делегации на II Европейских играх 2019 года в Минск станет первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.

На XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года в Баку (Азербайджан, 21-27 июля) шефом миссии выступит начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок.

На заседании исполкома НОК Беларуси также подведены итоги по реализации программ Олимпийской солидарности за 2018 год и рассмотрены вопросы, касающиеся текущей деятельности организации.

Источник: belta.by.