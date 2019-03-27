ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шефом миссии белорусской делегации на II Европейских играх утвержден Вячеслав Дурнов

28.03.2019 09:19 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A
>

На заседании исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня утверждены шефы миссий на II Европейских играх и на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года в Баку.

Руководителем белорусской спортивной делегации на II Европейских играх 2019 года в Минск станет первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.

На XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года в Баку (Азербайджан, 21-27 июля) шефом миссии выступит начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок.

На заседании исполкома НОК Беларуси также подведены итоги по реализации программ Олимпийской солидарности за 2018 год и рассмотрены вопросы, касающиеся текущей деятельности организации.

Источник: belta.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси сегодня утверждены шефы миссий на II Европейских играх и на Европейском юношеском... Сообщение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шелковый ЕС?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика