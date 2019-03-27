ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шелковый ЕС?

28.03.2019 09:18 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A
>

Когда суровое воспитание приносит свои плоды, тогда в адрес очередного недоросля удовлетворенно говорят: «Да он стал как шелковый!». То есть стал послушным и во всех отношениях приятным, точно дорогая и скользящая ткань. В наше время это выражение неожиданно приобрело новый смысл – экономический…

Впрочем, кто сказал, что воспитание не может быть экономическим? Все слыхали: «Я вас буду воспитывать рублем!». В случае Пекина – юанем, который легко конвертируется в любую мировую валюту.

Вот этих-то тугриков сегодня крайне и не хватает. Мировая экономика перекредитована на 250 процентов – все друг у друга одалживаются. А это значит, что мировые кредиты уже давно делаются из воздуха. После чего закачиваются в экономику – того и гляди скоро бабахнет! Вот почему живые деньги сегодня буквально на вес золота, ибо избавляют от кессонной болезни. Или облегчают ее симптомы.

У Китая другая проблема. Он как бы пребывает в другой, параллельно-социалистической реальности, у него здоровая экономика и по этой причине денег у него слишком много. Как говорится, горе от ума. Нам их проблем не понять, а не мешало бы! Как учил Карл Маркс, деньги не терпят покоя, они требуют оборота. И чем их у вас больше, тем быстрее вы должны оборачиваться. Вот почему социализм в том же Советском Союзе все время придумывал грандиозные проекты, типа Байконура или БАМа, потому что нужно было «связывать» огромные полученные прибыли каким-нибудь делом.

Тем же сейчас занята Китайская народная республика. Только в отличие от СССР, находившегося в мировой изоляции и вынужденного направлять свои прибыли куда-нибудь внутрь страны и на низкодоходные, а то и первично растратные проекты, Китай избавлен от этого недостатка. Он не находится в изоляции и может направлять свои деньги на высокодоходные и уже проверенные международные проекты.

Проще говоря, он хочет – и может! – прийти в ту же Европу на уже готовенькое и, лишь немного простимулировав его инвестициями, снимать с него сливки.

Взял пример с СССР

Почему Китай избежал изоляции со стороны Запада – это отдельная история. Но вкратце ее суть такова. После саморазрушения Советского Союза, Запад сам себя убедил в том, что социализм, видите ли, нежизнеспособен, и поэтому не верил в «социалистичность» Китая. Он полагал, что красный Китай рано или поздно станет капиталистическим, и активно помогал ему в этом, широко распахнув перед ним свои капиталистические объятия…

Однако по прошествии тридцати лет, за которые Китайская народная республика выкачала из Запада достаточно и технологий, и рыночных методик, эта страна не перестала быть социалистической. В какой-то мере красный Китай лишь повторил гигантский экономический рывок СССР 20-х – 60-х годов прошлого столетия, но только без разорительных войн, «железных занавесов» и блокад. Можно сказать, мы, бывшие «совки», своими удачами и даже неудачами проторили дорогу Китаю к его «золотому веку», а все что он сейчас осуществляет – это лишь старая добрая ленинская «новая экономическая политика» (НЭП), только поднятая в 21 век!

Итог таков: мы отстали, Китай ушел вперед. И сегодня красный Китай сам распахивает объятия Западу, но только не на своей, а на его территории! Китай пришел в Европу, Америку со своими технологиями, которые уже не хуже западных, и со своими деньгами, которых уже больше, чем у Запада. И называются эти скользящие, но крепкие китайские объятия – «Новый Шелковый путь» или пояс, любимый внешнеполитический проект Председателя Си Цзиньпина, провозглашенный им в 2013 году.

В каком-то смысле этот «Шелковый путь-пояс» является мерой воспитания для спесивого, заносчивого Запада, который полагал, что он всех перехитрит, а сам оказался подан, как перекормленный гусь-фуагра, в качестве фирменного блюда к обеденному столу наследников Конфуция… Вуаля!

Сейчас мы являемся свидетелями (а, возможно, и участниками, если нам удастся по-настоящему присоединиться к «Новому Шелковому пути») очередного, но важного этапа этой глобальной экономической драмы. Нынешний поворот сюжета таков: Китаю не удалось «бесшумно» овладеть Соединенными Штатами, ибо Трамп затрубил тревогу и поднял кавалерию, и Пекин решил переключиться на Европу. Впрочем, Старушку он давно взял своим ширпотребом, так что теперь осталась лишь малость – закрепить и расширить тамошние плацдармы.

В ожидании саммита

Что мы и наблюдаем. На 9 апреля назначен масштабный саммит ЕС-Китай, на котором европейцы собирались серьезно подумать, а не согласиться ли им на китайские шелковые объятия? Проамериканская креатура внутри ЕС в лице наиболее экономически отсталых стран резко против – так приказал им «Великий Белый Отец всех демократий». Наиболее же развитые страны пока «думают»… И вот пока они думали, Председатель Си легким движением пробил первую, но очень обширную брешь в их нестройных редутах. Он сел в Риме (пока еще не в полном смысле слова) и, выйдя из самолета, тут же пробил окно в Европу, как некогда Петр Великий. Италия, не дожидаясь согласований, юридически подписалась под «Шелковым путем». И стала первой «шелковой» из G7. На закуску Председатель Си присоединил туда же и Монако.

И пока он совершал живописную автомобильную прогулку от французской Ниццы до одноименной столицы княжества, Эммануэлю Макрону нужно было срочно что-то придумать! И тот вызвал в Париж, где по договоренности поджидал китайского лидера, еще и канцлера Меркель, без которой шагу не ступает, и главу Еврокомиссии Юнкера, без которого переговоры с Си Цзиньпинем уж слишком явно выглядели бы как сепаратные.

Ну вот, а в Париже всё у них с Си Цзиньпином «стало хорошо» – Меркель, Макрон и Юнкер тоже стали шелковыми. Правда, еще не юридически, а только декларативно. Тем не менее, они публично заверили китайского лидера, что готовы присоединиться к «Шелковому пути», но…на условиях взаимности.

А куда ж без нее, раз дело дошло до объятий!

Теперь же всем остальным членам ЕС осталось дождаться 9 апреля, чтобы узнать, о чем конкретно договорились Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Жан-Клод Юнкер и главный коммунист планеты. Напряжение лишь нарастает от того, что новый Шелковый проект, с которым, похоже, согласились европейские лидеры, имеет и второе, весьма многозначительное название – «Один пояс – один путь»!

Вадим ЕЛФИМОВ.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда суровое воспитание приносит свои плоды, тогда в адрес очередного недоросля удовлетворенно говорят: «Да он стал как шелковый!». То... Сообщение Шелковый ЕС?...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минэнерго не комментирует расчеты Бабича о стоимости энергии с БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика