Шелковый ЕС?

Когда суровое воспитание приносит свои плоды, тогда в адрес очередного недоросля удовлетворенно говорят: «Да он стал как шелковый!». То есть стал послушным и во всех отношениях приятным, точно дорогая и скользящая ткань. В наше время это выражение неожиданно приобрело новый смысл – экономический…

Впрочем, кто сказал, что воспитание не может быть экономическим? Все слыхали: «Я вас буду воспитывать рублем!». В случае Пекина – юанем, который легко конвертируется в любую мировую валюту.

Вот этих-то тугриков сегодня крайне и не хватает. Мировая экономика перекредитована на 250 процентов – все друг у друга одалживаются. А это значит, что мировые кредиты уже давно делаются из воздуха. После чего закачиваются в экономику – того и гляди скоро бабахнет! Вот почему живые деньги сегодня буквально на вес золота, ибо избавляют от кессонной болезни. Или облегчают ее симптомы.

У Китая другая проблема. Он как бы пребывает в другой, параллельно-социалистической реальности, у него здоровая экономика и по этой причине денег у него слишком много. Как говорится, горе от ума. Нам их проблем не понять, а не мешало бы! Как учил Карл Маркс, деньги не терпят покоя, они требуют оборота. И чем их у вас больше, тем быстрее вы должны оборачиваться. Вот почему социализм в том же Советском Союзе все время придумывал грандиозные проекты, типа Байконура или БАМа, потому что нужно было «связывать» огромные полученные прибыли каким-нибудь делом.

Тем же сейчас занята Китайская народная республика. Только в отличие от СССР, находившегося в мировой изоляции и вынужденного направлять свои прибыли куда-нибудь внутрь страны и на низкодоходные, а то и первично растратные проекты, Китай избавлен от этого недостатка. Он не находится в изоляции и может направлять свои деньги на высокодоходные и уже проверенные международные проекты.

Проще говоря, он хочет – и может! – прийти в ту же Европу на уже готовенькое и, лишь немного простимулировав его инвестициями, снимать с него сливки.

Взял пример с СССР

Почему Китай избежал изоляции со стороны Запада – это отдельная история. Но вкратце ее суть такова. После саморазрушения Советского Союза, Запад сам себя убедил в том, что социализм, видите ли, нежизнеспособен, и поэтому не верил в «социалистичность» Китая. Он полагал, что красный Китай рано или поздно станет капиталистическим, и активно помогал ему в этом, широко распахнув перед ним свои капиталистические объятия…

Однако по прошествии тридцати лет, за которые Китайская народная республика выкачала из Запада достаточно и технологий, и рыночных методик, эта страна не перестала быть социалистической. В какой-то мере красный Китай лишь повторил гигантский экономический рывок СССР 20-х – 60-х годов прошлого столетия, но только без разорительных войн, «железных занавесов» и блокад. Можно сказать, мы, бывшие «совки», своими удачами и даже неудачами проторили дорогу Китаю к его «золотому веку», а все что он сейчас осуществляет – это лишь старая добрая ленинская «новая экономическая политика» (НЭП), только поднятая в 21 век!

Итог таков: мы отстали, Китай ушел вперед. И сегодня красный Китай сам распахивает объятия Западу, но только не на своей, а на его территории! Китай пришел в Европу, Америку со своими технологиями, которые уже не хуже западных, и со своими деньгами, которых уже больше, чем у Запада. И называются эти скользящие, но крепкие китайские объятия – «Новый Шелковый путь» или пояс, любимый внешнеполитический проект Председателя Си Цзиньпина, провозглашенный им в 2013 году.

В каком-то смысле этот «Шелковый путь-пояс» является мерой воспитания для спесивого, заносчивого Запада, который полагал, что он всех перехитрит, а сам оказался подан, как перекормленный гусь-фуагра, в качестве фирменного блюда к обеденному столу наследников Конфуция… Вуаля!

Сейчас мы являемся свидетелями (а, возможно, и участниками, если нам удастся по-настоящему присоединиться к «Новому Шелковому пути») очередного, но важного этапа этой глобальной экономической драмы. Нынешний поворот сюжета таков: Китаю не удалось «бесшумно» овладеть Соединенными Штатами, ибо Трамп затрубил тревогу и поднял кавалерию, и Пекин решил переключиться на Европу. Впрочем, Старушку он давно взял своим ширпотребом, так что теперь осталась лишь малость – закрепить и расширить тамошние плацдармы.

В ожидании саммита

Что мы и наблюдаем. На 9 апреля назначен масштабный саммит ЕС-Китай, на котором европейцы собирались серьезно подумать, а не согласиться ли им на китайские шелковые объятия? Проамериканская креатура внутри ЕС в лице наиболее экономически отсталых стран резко против – так приказал им «Великий Белый Отец всех демократий». Наиболее же развитые страны пока «думают»… И вот пока они думали, Председатель Си легким движением пробил первую, но очень обширную брешь в их нестройных редутах. Он сел в Риме (пока еще не в полном смысле слова) и, выйдя из самолета, тут же пробил окно в Европу, как некогда Петр Великий. Италия, не дожидаясь согласований, юридически подписалась под «Шелковым путем». И стала первой «шелковой» из G7. На закуску Председатель Си присоединил туда же и Монако.

И пока он совершал живописную автомобильную прогулку от французской Ниццы до одноименной столицы княжества, Эммануэлю Макрону нужно было срочно что-то придумать! И тот вызвал в Париж, где по договоренности поджидал китайского лидера, еще и канцлера Меркель, без которой шагу не ступает, и главу Еврокомиссии Юнкера, без которого переговоры с Си Цзиньпинем уж слишком явно выглядели бы как сепаратные.

Ну вот, а в Париже всё у них с Си Цзиньпином «стало хорошо» – Меркель, Макрон и Юнкер тоже стали шелковыми. Правда, еще не юридически, а только декларативно. Тем не менее, они публично заверили китайского лидера, что готовы присоединиться к «Шелковому пути», но…на условиях взаимности.

А куда ж без нее, раз дело дошло до объятий!

Теперь же всем остальным членам ЕС осталось дождаться 9 апреля, чтобы узнать, о чем конкретно договорились Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Жан-Клод Юнкер и главный коммунист планеты. Напряжение лишь нарастает от того, что новый Шелковый проект, с которым, похоже, согласились европейские лидеры, имеет и второе, весьма многозначительное название – «Один пояс – один путь»!

Вадим ЕЛФИМОВ.