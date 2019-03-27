Мир увлечений Анны Пашкевич

Каждый ребенок – это целый мир. Одни любят петь, танцевать, другие – мастерить, рисовать, сочинять. И каждый талантлив по-своему, а не талантливых детей просто не бывает! Нужно в каждом ребенке найти ту самую изюминку, ту самую искорку, которая когда-нибудь вырастет в звездочку и с годами появится талантливая личность, а может, и большая звезда.

У Ани Пашкевич из Каменца много увлечений, ведь старается быть всесторонне развитой. «Отдать предпочтение чему-то одному просто невозможно! – считает она. – Мои увлечения помогают мне быть счастливой и делают меня неординарной личностью». Девочке сложно представить, что есть на свете люди, у которых совсем нет увлечений, ведь без них жизнь пуста и неинтересна.

Аня любит читать, вязать, мастерить куклы-обереги, посещает театральный, танцевальный и кружок по соломоплетению, а также смотреть документальные фильмы, путешествовать, слушать музыку – спокойную и размеренную, которая помогает разобраться в своих ощущениях и мыслях, звуками, как словами, рассказывает обо всем. Научилась играть на гитаре, которая незаменима в компании друзей.

«Иногда хочется попеть, отдохнуть, иногда приходится импровизировать: исполнять частушки, придумывать свои песни, петь о том, что вижу вокруг себя, – делится Аня. – Мой совет для тех, кто хочет научиться играть на гитаре, прост: если что-то не получилось, не отчаивайтесь и не останавливайтесь! Вы, возможно, не с того начали. Попробуйте выучить простенькие песни! После них вы сможете сыграть все, что захотите! Сможете зажимать баре, играть, петь и радоваться жизни!

…Люблю ли я читать стихи? С уверенностью могу сказать – да! Такое увлечение – скорее, потребность в самовыражении и способ придать собственным эмоциям «форму», пусть и словесную. Это даже больше, чем просто хобби: ведь стихи – отражение души».





Иметь увлечение полезно. Чувство свободы, которое рождается из деятельности ради удовольствия от самой деятельности, а не ради каких-то внешних причин, повышает самооценку. Хобби и увлечения учат быть ответственным, самостоятельным, целеустремленным, настойчивым, работоспособным человеком, бережно относиться к чужому труду, помогают расширить кругозор и круг друзей.

Варвара ГРИБ.