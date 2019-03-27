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Азаренко и Соболенко пробились в полуфинал парного разряда турнира в Майами

28.03.2019 10:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Азаренко и Соболенко пробились в полуфинал парного разряда турнира в Майами
Эшли Барти и Виктория Азаренко. © / Jimmie48 tennis photography

Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс уверенно переиграли в четвертьфинале канадско-китайский тандем Габриэла Дабровски / Сюй Ифань - 6:2, 6:2.

В борьбе за выход в финал белорусско-бельгийская пара 29 марта встретится с Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти, которые в 1/4 финала обыграли румынско-хорватский дуэт Йоана Ралука Олару / Дарья Юрак - 6:1, 6:3.

Азаренко и Соболенко пробились в полуфинал парного разряда турнира в Майами Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде

Партнерша Виктории Азаренко по парному турниру пробилась и в полуфинал одиночного разряда. Эшли Барти (11-й номер мирового рейтинга) сыграет сегодня с эстонкой Анетт Контавейт (19). В другом поединке за выход в финал румынка Симона Халеп (2) будет соперничать с чешкой Каролиной Плишковой (7).

Женский турнир в Майами, общий призовой фонд которого составляет $9 млн, завершится 30 марта.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Две белорусские теннисистки вышли в полуфинал парного разряда на турнире в американском Майами, сообщает БЕЛТА.
 
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