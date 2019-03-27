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Серьезная авария на МКАД: движение затруднено, есть пострадавшие

28.03.2019 10:46 — Разное | Tut.by  
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Несколько аварий произошло на внутреннем кольце МКАД на участке от улицы Мазурова до Ждановичей. Движение транспорта затруднено. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото читателя Димитрия

— Прямо за развязкой серьезная авария — столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся на крышу. На месте скорая помощь, ГАИ. Далее на участке до Ждановичей еще 4 аварии, — рассказал читатель.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

AUTO.TUT.BY рекомендует водителям планировать свои маршруты с учетом этой информации.

(Будет дополнено.)

 
 
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Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.
 
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