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Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года

28.03.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
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Роскачество совместно c Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) исследовали более 300 смартфонов по различным критериям качества и безопасности и назвали лучшие модели. Результаты сообщает РБК.


Фото: TUT.BY

Лучшими смартфонами признаны Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e. Далее идут Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, iPhone XS, Samsung Galaxy S9. Также в топ-10 попали Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro.

Все модели проверяли на удобство использования, качество фото и видео, звонки, набор текстовых сообщений, воспроизведение музыки, возможности навигации и интернета. Модели Samsung эксперты назвали лидерами по таким показателям, как качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость.

По показателям качества фото- и видеосъемки лидирующие позиции рейтинга занимают смартфоны Apple. На первом месте iPhone XS Max, на втором — iPhone XS, на третьем — iPhone XR. iPhone X занял 4-ю позицию, iPhone 8 и iPhone 8 Plus на 5-м и 6-м местах соответственно. 7-е и 8-е места у Samsung (S10+ и S10), на 9-м месте — iPhone 5s. Замыкает десятку Samsung Galaxy S10e.

Роскачество отмечает, что iPhone XS и XS Max, как и iPhone X, фактически провалили проверку на прочность. При этом модель XR — это первый iPhone, который прошел этот тест среди моделей Apple. После ста оборотов в барабанной трубе на нем остались небольшие царапины. Также отмечена особая прочность Samsung S10 и S10+. Кроме того, смартфоны линейки S10 получили высокие баллы за качество связи и скорость процессора.

 
 
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Все модели проверяли на удобство использования, качество фото и видео, звонки, набор текстовых сообщений, воспроизведение музыки, возможности навигации и...
 
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