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Рэпер Face впервые пришел к Урганту. И мы не помним выпуска смешнее!

28.03.2019 10:44 — Разное | Tut.by  
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Русский рэпер Face впервые пришел в гости на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала. Он сразу предложил Урганту обращаться к нему как «брат», рассказал о непростом детстве и философии стоиков. А еще исполнил трек, который написал специально для фильма Михаила Идова «Юморист» (с 1 апреля в минских кинотеатрах). В общем, это очень смешно — запускайте уже скорее.

Напомним, что после выхода политизированного альбома «Пути неисповедимы» рэпер Face выпустил новый клип о политике и несвободе. Ролик посвящен фильму «Юморист» Михаила Идова, главный герой которого — советский юморист Борис Аркадьев, сталкивающийся с цензурой и самоцензурой.

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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
 
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Русский рэпер Face впервые пришел в гости на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала. Он сразу предложил Урганту обращаться к нему как «брат», рассказал о непростом...
 
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