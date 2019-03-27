Рэпер Face впервые пришел к Урганту. И мы не помним выпуска смешнее!

Русский рэпер Face впервые пришел в гости на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала. Он сразу предложил Урганту обращаться к нему как «брат», рассказал о непростом детстве и философии стоиков. А еще исполнил трек, который написал специально для фильма Михаила Идова «Юморист» (с 1 апреля в минских кинотеатрах). В общем, это очень смешно — запускайте уже скорее.

Напомним , что после выхода политизированного альбома «Пути неисповедимы» рэпер Face выпустил новый клип о политике и несвободе. Ролик посвящен фильму «Юморист» Михаила Идова, главный герой которого — советский юморист Борис Аркадьев, сталкивающийся с цензурой и самоцензурой.

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