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Рэпер Face впервые пришел к Урганту. И мы не помним выпуска смешнее!
Русский рэпер Face впервые пришел в гости на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала. Он сразу предложил Урганту обращаться к нему как «брат», рассказал о непростом детстве и философии стоиков. А еще исполнил трек, который
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23 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Русский рэпер Face впервые пришел в гости на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала. Он сразу предложил Урганту обращаться к нему как «брат», рассказал о непростом...
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