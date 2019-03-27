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Полина Гагарина собрала в свой день рождения полную «Минск-Арену». Вы должны это увидеть

28.03.2019 10:42 — Разное | Tut.by  
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Вчера в свой день рождения в Минске выступила певица Полина Гагарина. Концерт впервые для артистки проходил на одной из самых больших белорусских площадок — в «Минск-Арене». Как это было, смотрите в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.

















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Теги: Минск
 
 
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