«Не думаю, что Базанов будет что-то ломать». Агент, комментатор и футбольный блогер - о выборах в АБФФ

Вчера в Доме футбола конференция белорусской федерации футбола выбрала преемника Сергея Румаса . Им стал 61-летний депутат Палаты представителей, ветеран войны в Афганистане и экс-председатель брестского «Динамо» Владимир Базанов. SPORT.TUT.BY узнал у представителей футбольной общественности, что они думают о новом главе федерации, самоотводах кандидатов и каких действий стоит ждать от руководства федерации.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Валерий Исаев, футбольный агент: «Не стоит ждать от руководства федерации бизнес-проектов»

Грустно от того, что избирался фактически один кандидат, а единственный конкурент снялся в пользу Базанова. На прошлых выборах действующие председатели АБФФ еще хотели продолжать трудиться на благо нашего футбола, но в этот раз у Сергея Румаса желание пропало. Из футбольных людей серьезная попытка была только у Виталия Кутузова. Честно говоря, мне удалось увидеть его предвыборную программу. На меня особенное впечатление произвели пункты в разделе «цели»: увеличение двигательной активности детей и молодежи и создание умных слоев населения. Мне кажется, Виталию нужно все-таки подольше пожить в стране.



Фото из личного архива

Ну, а самоотвод Юрия Вергейчика был предсказуем. В данной ситуации жаль, что мы потеряли одного из лучших тренеров страны. Хотелось бы чтобы наша сборная показывала такой футбол, как «Шахтер» под руководством тренера Вергейчика. Но Юрий Васильевич сделал выбор в пользу стабильной карьеры госслужащего. Кстати, роль менеджера национальной сборной подходит ему без всякой иронии. Федерации футбола необходимы реформы и такая опция к месту. По-моему, нужнее должность спортивного директора, а не генерального секретаря и разных вице. Ведь, как правило, все решается до заседаний мудрых исполкомов.

Я бегло просмотрел по пунктам программу Владимира Базанова — обычный документ с общими фразами, родившийся в недрах министерства спорта. Проблемы футбола там описаны правильно, а вот пути их решения, как обычно, за лозунгами и девизами. На мой взгляд, футбольных полей должно быть много, и они должны быть бесплатными или хотя бы доступными. Желательно в каждом новом микрорайоне проектировать комфортные и безопасные площадки. Таким путем реально увеличить число занимающихся футболом. Повысить зрительский интерес можно только содержанием игры и комфортными трибунами, но в программе какой-то «комплекс мер» собираются разрабатывать. Не хватает конкретики: проблема, пути решения и источники финансирования.

Футбол — это социальный проект, который может приносить каждому участнику желаемый результат. Детям — физическое и интеллектуальное развитие, любителям футбола — занятие любимым видом спорта на протяжении всей жизни, болельщикам — бурю эмоций и гордость за любимую команду, а игрокам — моральное и материальное удовольствие от футбола. Руководству региона и бизнесу — уважение и удовольствие от того, что делаешь людям доброе. Я к тому, что не стоит ждать от руководства федерации бизнес-проектов. Футбол очень затратный вид спорта, прямых доходов от него нет нигде. И уж точно нашим клубам не нужно заниматься бизнесом. Гораздо полезнее убрать лишние законодательные акты и тендеры, которые не способствуют снятию проблем, а только увеличивают бумажную волокиту и затраты.

Николай Ходасевич, спортивный журналист и комментатор: «Я бы так скептически не оценивал Базанова в отношении АБФФ»

Любая предвыборная кампания подразумевает под собой дискуссию, презентацию каждого кандидата и его программы. Выборы в АБФФ проходят раз в четыре года и это отличный повод привлечь общественность и СМИ к проблемам в этом виде спорта. В итоге у нас остался один кандидат и волны обсуждений нет. Поэтому шанс завоевать лояльность аудитории потерян. Вдобавок самоотвод взял Юрий Вергейчик, который остается генеральным секретарем. Я думаю, по договоренности с Базановым. Виталий Кутузов не заручился поддержкой ни одного футбольного клуба, но его участие было бы любопытным. Не знаю, почему некоторые футбольные люди, которые могли поучаствовать в гонке, не приняли в ней участие.



Фото из личного архива

Кстати, совсем недавно я услышал одно любопытное наблюдение. В кругу приближенных к главе государства лиц присутствуют очень многие деятели спорта, но нет ни одного человека из футбольной тусовки, который доносил бы свои идеи или хотя бы был на виду. Может быть, здесь тоже есть моменты, над которыми стоит задуматься первым лицам федерации.

Я не особо обращал внимание на «Динамо Брест» периода Владимира Базанова. Помню 800 тысяч долларов за Дмитрия Мозолевского, когда его собрался покупать БАТЭ, отправку Игоря Бурко в резерв и уход лидеров. Но управление футбольным клубом и федерацией — разные вещи. В клубе ты своего рода занимаешься отсебятиной, являясь начальником отдельно взятой команды. Руководство федерацией — комплексный подход, причем достаточно устоявшийся. Я не думаю, что Владимир Базанов будет что-то ломать, а вот, что построит будущий босс гораздо интереснее. Как решит те проблемы, о которых он сам заявил. Как будет выстроена система подготовки молодых спортсменов и каким образом раскручивать наш чемпионат и заполнять трибуны. Поэтому я бы так скептически не оценивал Базанова в отношении АБФФ, основываясь на его опыте работы в Бресте.

Опять же федерации нужно проанализировать, где наш футбол может зарабатывать. Пока что наш доход — спонсорские поддержки. «Беларусбанк» долгое время компенсирует траты клубов Высшей лиги на взносы. Опять же билетная программа национальной сборной. Трансляции, которые продаются букмекерским компаниям за пределы страны. По моей информации, АБФФ получает около 300 тысяч долларов и может увеличить эту сумму в два-три раза. Зарабатывать с телевидения, на мой взгляд, в ближайшее время мы не готовы. Нужно создать полноценный продакшн чемпионата Беларуси, иметь идеальную картинку всех матчей и полный пакет с обзором тура, чтобы в телевизионном плане иметь бизнес-интересы. Далее вотчина клубов, как они будут монетизировать свой MatchDay. Я бы предложил АБФФ создать фокус-группу по разработке методички или плана, как максимально эффективно привлекать аудиторию на матчи. БАТЭ, брестское и минское «Динамо» делают это сами, а некоторые клубы нужно подтолкнуть. Это была бы ощутимая помощь любой из белорусских команд.

Евгений Рудый, блогер и автор YouTube-шоу «Bulba-Ball»: «Возможно, никто из бывших футболистов не хотел лезть в эту бюрократию»

Военный будет руководить спортивной организацией, которую надо растормошить, которой надо учиться формировать имидж футбола и продавать бренд — однозначно нет. Безусловно, Владимир Базанов может быть любит футбол и скорее всего неплохой человек, но этого мало. Главным должен быть топ-менеджер, а не крепкий хозяйственник, как о нем говорят. Управленческого опыта у Базанова может и достаточно, но клуб — это структура в которой надо общаться и создавать климат, выстраивать не вертикаль, а команду. Повторюсь, может он и хороший человек, но при нем брестское «Динамо» выглядело крайне серым и неубедительным. Клуб лихорадило и трясло, несмотря на финансовую стабильность. У многих в то время не хватало денег, но такого негативного отзыва от людей я давно не слышал.



Евгений Рудый. Фото из личного архива

Программа у кандидата Базанова классическая: быстрее, выше, сильнее. Не думаю, что он заморачивалcя над ней. Ситуация с малым акцентированием на клубный футбол, как мне кажется, достаточно проста. Логика перекладывания ответственности и проблем на нижестоящих. Мол, это ваш клуб, вы и разбирайтесь, а мы пока родиной займемся, то есть национальной сборной и футболом вообще. Безусловно, в идеале так и должно быть в федерации, но процесс стоит организовать поступательно. Не забывать, что АБФФ получает деньги извне, а не только сама зарабатывает. Ну, или просто кто-то забыл вставить текст о клубах в итоговый вариант программы.

Возможно, никто из бывших футболистов не хотел лезть в эту бюрократию. Что логично. Не у всех спортсменов после интересной и насыщенной карьеры возникнет желание сесть в кабинете и перекладывать бумажки. Никто из того списка, который был предположительным, особо и не тянул на лидера. Когда подался Ходасевич, что, к сожалению, являлось лишь страстным порывом, появилась искорка безумия. В духе, а вдруг он станет главой? Было бы интересно. Не думаю, что там нужен многолетний опыт, чтобы во всем разобраться. Месяц-два и влился бы. Тем более не стоит забывать, что в федерации есть еще куча людей, которые бы подсказали, показали и где-то подстраховали.

В общем, я не особо верю в искренность нового главы федерации, но надеюсь, что ошибаюсь.