Зональный этап областного конкурса «Я б в спасатели пошел» прошел на Волковыщине

В Волковысском районе на базе СШ №2 г.п. Россь прошел зональный этап областного конкурса «Я б в спасатели пошел», в котором приняли участие команды Волковысского, Мостовского, Берестовицкого, Зельвенского, Свислочского районов.

Основные задачи конкурса: формирование у молодежи сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, обучение навыкам и умениям правильного поведения в экстремальных ситуациях, пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни, создание условий для творческой самореализации и проявления социальной активности молодежи.

Команда от Волковысского района в составе 8 человек продемонстрировали свои знания в оказании первой медицинской помощи для спасения пострадавшего, прошли тестирование на знания ОБЖ и показали навыки владения интернет-поиском. В завершающем этапе конкурса командам предстояло проявить свою креативность и творческие способности на сцене в конкурсе «КВН», с чем великолепно они справились.

Итоги конкурса станут известны после завершения всех зональных этапов.



















