Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон

Наконец-то весна радует нас настоящим теплом, а потому настроение у нас тоже по-настоящему весеннее. Конечно, лучший способ сказать окончательное "нет!" серым будням и действительно расцвести – выйти из дома королевой с красивым макияжем. Какие тенденции в make-up сфере на самом пике именно сейчас, рассказала профессиональный стилист Ксения Петрова.

- Первый и самый популярный тренд этого сезона – её величество стрелка! Играйте с ней как угодно, с её помощью можно создать любой образ.



Выберите минималистичный вариант стрелок с тенями неброских оттенков для офиса и деловой обстановки.

Увеличьте толщину стрелки, а к теням добавьте глиттера для свидания или встречи с подружками. Не бойтесь переборщить с толщиной и выведением длинной стрелки – практически нет тех, кому они не идут. Просто если раньше вы не носили стрелки вовсе – вам может быть непривычно. В этом случае поэкспериментируйте не за час до важной встречи, а в день, когда вам никуда не надо. Уверяю, вы довольно быстро почувствуете, какая форма стрелки – ваша.



Раз мы заговорили про эксперименты, юная весенняя пора – самое подходящее для них время. И в этот сезон допустимо носить фантазийные варианты стрелок. Конечно, такие варианты макияжа в официальный стиль со строгим дресс-кодом не впишутся, но для вечернего выхода будут вполне уместны.





Хотите быть центром притяжения внимания при минимальных затратах времени? Остановите свой выбор на яркой стрелке сочного неординарного оттенка, а остальной макияж сведите к минимуму.



Если вы любите стрелки, но относитесь к тем "счастливицам", которую одну стрелку рисуют идеально ровной и совершенной в изгибе, а потом час тратят на воспроизведение точно такой же на втором веке, всегда берите на вооружение прием "растушеванной стрелки". Особенно изысканно растушеванные темные стрелки смотрятся на тенях бронзово-коричневых оттенков.



Эти самые бронзово-коричневые оттенки – фавориты этой весны, призванные напомнить нам о приближающемся сезоне загара, моря, пляжей и долгожданного отдыха.





Спешу напомнить, что сдержанный макияж в песочных тонах удобен тем, что его легко и просто превратить в вечерний. Особенно, когда нужно это сделать за последние 10 минут рабочего времени перед выходом – просто нанесите яркую помаду кирпичного, алого или красного цвета.



Продолжая разговор о самых модных цветах макияжа в этом сезоне, нельзя не упомянуть все морские оттенки – от нежно-голубого цвета весеннего неба до глубокого и насыщенного кобальтового синего. Используйте такие цвета как основные на всё веко или же просто расставляйте акценты.





Особый шик – цвет винтажной тусклой бирюзы. Даже если вы никогда не использовали голубые оттенки в макияже глаз, попробуйте кайал такого цвета для подводки внутреннего века – результат вас точно впечатлит!



Для модниц, желающих быть модницами в квадрате – отличный прием, соединяющий сразу два тренда: стрелка, центральная часть которой выполнена глубоким синим цветом.



Завершая топ-лист трендовых цветов в макияже, нельзя не отметить цвет года – "живой коралл". Он безусловно хорош тем, что может быть использован одновременно в макияже глаз и губ для создания действительно выразительного эффекта.



А завершить свой обзор весенних трендов я хочу классикой на все времена: макияжем smoky-eyes. Да, прием знакомый каждой девушке, но оттого не менее эффектный, а по многочисленным опросам мужчин – вообще самый сексуальный. А ведь именно весна настраивает нас на легкое и кокетливое настроение.



Беседовала Диана Жолудева