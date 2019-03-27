ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон

28.03.2019 10:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Наконец-то весна радует нас настоящим теплом, а потому настроение у нас тоже по-настоящему весеннее. Конечно, лучший способ сказать окончательное "нет!" серым будням и действительно расцвести – выйти из дома королевой с красивым макияжем. Какие тенденции в make-up сфере на самом пике именно сейчас, рассказала профессиональный стилист Ксения Петрова.

- Первый и самый популярный тренд этого сезона – её величество стрелка! Играйте с ней как угодно, с её помощью можно создать любой образ.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Выберите минималистичный вариант стрелок с тенями неброских оттенков для офиса и деловой обстановки.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезонУвеличьте толщину стрелки, а к теням добавьте глиттера для свидания или встречи с подружками. Не бойтесь переборщить с толщиной и выведением длинной стрелки – практически нет тех, кому они не идут. Просто если раньше вы не носили стрелки вовсе – вам может быть непривычно. В этом случае поэкспериментируйте не за час до важной встречи, а в день, когда вам никуда не надо. Уверяю, вы довольно быстро почувствуете, какая форма стрелки – ваша.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Раз мы заговорили про эксперименты, юная весенняя пора – самое подходящее для них время. И в этот сезон допустимо носить фантазийные варианты стрелок. Конечно, такие варианты макияжа в официальный стиль со строгим дресс-кодом не впишутся, но для вечернего выхода будут вполне уместны.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Хотите быть центром притяжения внимания при минимальных затратах времени? Остановите свой выбор на яркой стрелке сочного неординарного оттенка, а остальной макияж сведите к минимуму.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Если вы любите стрелки, но относитесь к тем "счастливицам", которую одну стрелку рисуют идеально ровной и совершенной в изгибе, а потом час тратят на воспроизведение точно такой же на втором веке, всегда берите на вооружение прием "растушеванной стрелки". Особенно изысканно растушеванные темные стрелки смотрятся на тенях бронзово-коричневых оттенков.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Эти самые бронзово-коричневые оттенки – фавориты этой весны, призванные напомнить нам о приближающемся сезоне загара, моря, пляжей и долгожданного отдыха.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Спешу напомнить, что сдержанный макияж в песочных тонах удобен тем, что его легко и просто превратить в вечерний. Особенно, когда нужно это сделать за последние 10 минут рабочего времени перед выходом – просто нанесите яркую помаду кирпичного, алого или красного цвета.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Продолжая разговор о самых модных цветах макияжа в этом сезоне, нельзя не упомянуть все морские оттенки – от нежно-голубого цвета весеннего неба до глубокого и насыщенного кобальтового синего. Используйте такие цвета как основные на всё веко или же просто расставляйте акценты.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Особый шик – цвет винтажной тусклой бирюзы. Даже если вы никогда не использовали голубые оттенки в макияже глаз, попробуйте кайал такого цвета для подводки внутреннего века – результат вас точно впечатлит!

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Для модниц, желающих быть модницами в квадрате – отличный прием, соединяющий сразу два тренда: стрелка, центральная часть которой выполнена  глубоким синим цветом.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Завершая топ-лист трендовых цветов в макияже, нельзя не отметить цвет года – "живой коралл". Он безусловно хорош тем, что может быть использован одновременно в макияже глаз и губ для создания действительно выразительного эффекта.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
А завершить свой обзор весенних трендов я хочу классикой на все времена: макияжем smoky-eyes. Да, прием знакомый каждой девушке, но оттого не менее эффектный, а по многочисленным опросам мужчин – вообще самый сексуальный. А ведь именно весна настраивает нас на легкое и кокетливое настроение.

Профессиональный стилист рассказала о трендах макияжа на весенний сезон
Беседовала Диана Жолудева

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наконец-то весна радует нас настоящим теплом, а потому настроение у нас тоже по-настоящему весеннее. Конечно, лучший способ сказать окончательное "нет!" серым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Міліцыя ўсю ноч шукала двух дзяўчынак, а яны сядзелі ў стозе сена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика