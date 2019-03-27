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ЦБ РФ предлагает расширить взаимодействие в сфере информационной безопасности на пространстве СНГ

28.03.2019 09:33 — Разное | Интерфакс  
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ЦБ РФ предлагает расширить взаимодействие в сфере информационной безопасности между странами СНГ, это позволило бы безопасно развивать новые технологии на этом пространстве, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на международном финансово-банковском форуме в Ташкенте.

В ЦБ РФ сейчас действует центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), напомнила К.Юдаева.

"Я знаю, что в странах СНГ сейчас создаются подобные центры. Мы активизировали работу по сотрудничеству этих центров на пространстве ЕАЭС. Мне кажется, расширить это сотрудничество на СНГ было бы желательно. Это действительно позволило бы нам безопасным образом развивать новые технологии на нашем пространстве", - сказала первый зампред Банка России.

К.Юдаева обратила внимание на наличие рисков развития новых технологий в финансовой сфере - прежде всего, в области информационной безопасности. "Эти риски очень часто носят трансграничный характер, поэтому обмен информацией в этой сфере, международное сотрудничество - это ключевое условие того, чтобы получить максимальные выгоды при минимизации издержек в процессах цифровизации и внедрении новых технологий", - подчеркнула первый зампред ЦБ РФ.

 
 
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ЦБ РФ предлагает расширить взаимодействие в сфере информационной безопасности между странами СНГ, это позволило бы безопасно развивать новые технологии на этом...
 
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