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В ЕС запретили продавать одноразовую пластиковую посуду

28.03.2019 10:44 — Разное | KYKY  
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Европарламент проголосовал за внесение поправок в законодательство Европейского союза, пишет The Guardian. Они запрещают продавать и производить одноразовые предметы из пластика, которые портят пляжи и загрязняют океаны. Изменения вступят в силу в 2021 году.

Голосование проходило на заседании в Страсбурге. Инициативу поддержали 560 депутатов Европарламента, 35 – отвергли, 28 – воздержались. Теперь же отказаться от пластика и «обуздать» его придется всем странам, ходящим в состав ЕС. Майкл Гоув, министр окружающей среды Великобритании, также вызвался принять участие в этом процессе. 

Директива обязывает государства ЕС запретить одноразовые стаканчики, чашки, трубочки, тарелки, ватные палочки и даже воздушные шары. Они примут меры, чтобы избавиться от пластиков контейнеров и крышек для горячих напитков. Так, к 2025 году пластиковые бутылки переработают на 25%, а к 2029 году – на 90%. Если у изделий нет альтернатив, это проблема стран.

ЕС также призывает бороться с «бедствием» влажных салфеток – они забивают канализацию. Влажные салфетки, гигиенические прокладки, табачные фильтры и чашки, выполненные из пластика, промаркируют. Это предупредит покупателя о вреде, который эти вещи наносят окружающей среде.

Франс Тиммерманс, вице-президент Европейской комиссии, который курировал этот проект, заявил: «Сегодня мы сделали важный шаг по сокращению загрязнения пластиком наших морей и океанов. У нас получилось, мы это выполним. Европа устанавливает новые, амбициозные стандарты, прокладывая путь для всего мира».

 
 
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Европарламент проголосовал за внесение поправок в законодательство Европейского союза, пишет The Guardian. Они запрещают продавать и производить одноразовые предметы...
 
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