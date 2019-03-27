ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы начали летать в Нур-Султан

28.03.2019 10:15 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Начиная с сегодня, в Минск начали летать самолеты из Нур-Султана, как и из Нур-Султана – в Минск. Ранее это были рейсы из Астаны. Новшество подметили наши коллеги The Village. 

Мы, кстати, писали, как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Его обязанности перешли новому президенту – Касым-Жомарту Токаеву. Первое, что он предложил после вхождения в должность, – переименовать столицу Казахстана в Нур-Султан. Интернет мгновенно заполонили шутки и мемы, но депутаты парламента Казахстана эту идею одобрили. Дело, как говорится, сделано.

Интерфейс сайта обновила «Белавиа»: в Астану беларусы больше не улетят – но улетят в Нур-Султан. Эти же изменения коснулись онлайн-табло минского Национального аэропорта.



А вот до сезонного расписания рейсов аэропорта разработчики, видимо, пока не добрались. В списках там по-прежнему значится отныне несуществующая Астана. Но поговаривают, что зимнее расписание закончится 31 марта – тогда, возможно, они обретут должный вид.

Фото обложки: Nur.kz.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начиная с сегодня, в Минск начали летать самолеты из Нур-Султана, как и из Нур-Султана – в Минск. Ранее это были рейсы из Астаны. Новшество подметили наши коллеги The...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Молодечно 17-летний парень катал девушку по ночному городу на угнанном BMW
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика