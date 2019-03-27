Беларусы начали летать в Нур-Султан

Начиная с сегодня, в Минск начали летать самолеты из Нур-Султана, как и из Нур-Султана – в Минск. Ранее это были рейсы из Астаны. Новшество подметили наши коллеги The Village.

Мы, кстати, писали , как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Его обязанности перешли новому президенту – Касым-Жомарту Токаеву. Первое, что он предложил после вхождения в должность, – переименовать столицу Казахстана в Нур-Султан. Интернет мгновенно заполонили шутки и мемы, но депутаты парламента Казахстана эту идею одобрили. Дело, как говорится, сделано.

Интерфейс сайта обновила «Белавиа»: в Астану беларусы больше не улетят – но улетят в Нур-Султан. Эти же изменения коснулись онлайн-табло минского Национального аэропорта.







А вот до сезонного расписания рейсов аэропорта разработчики, видимо, пока не добрались. В списках там по-прежнему значится отныне несуществующая Астана. Но поговаривают, что зимнее расписание закончится 31 марта – тогда, возможно, они обретут должный вид.





Фото обложки: Nur.kz.