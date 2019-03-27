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Беларусы начали летать в Нур-Султан
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Начиная с сегодня, в Минск начали летать самолеты из Нур-Султана, как и из Нур-Султана – в Минск. Ранее это были рейсы из Астаны. Новшество
Мы, кстати,
Интерфейс сайта обновила «Белавиа»: в Астану беларусы больше не улетят – но улетят в Нур-Султан. Эти же изменения коснулись онлайн-табло минского Национального аэропорта.
Фото обложки: Nur.kz.
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Начиная с сегодня, в Минск начали летать самолеты из Нур-Султана, как и из Нур-Султана – в Минск. Ранее это были рейсы из Астаны. Новшество подметили наши коллеги The...
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