Посмеялись и хватит. Как живут бывшие резиденты Comedy Club

Таир Мамедов, Таш Саркисян, Гавр, Александр Незлобин — мы знаем этих людей благодаря Comedy club, но где они сегодня и чем занимаются, оставив известный комедийный проект, рассказывает АиФ.ru.

Таир Мамедов

До недавнего времени о Таире мало кто вспоминал, даже после того, как он через 12 лет молчания неожиданно создал свой канал на Youtube и снял для него ролик с шутками про Стаса Михайлова, Николая Баскова, Ксению Собчак, Ольгу Бузову и других бывших соотечественников. Видео набрало чуть больше 80 тысяч просмотров, хотя, наверное, Таир рассчитывал на более высокие показатели. Ситуацию исправило интервью Мамедова Юрию Дудю, которое всего за несколько дней посмотрело более 4 млн человек! Именно там некогда известный ведущий разоткровенничался, и мы все узнали, что в конце 2013 года шоумен уехал из России в США в поисках «светлого и перспективного будущего». С собой Таир прихватил 200 тысяч долларов, на которые планировал жить первое время, но деньги закончились быстрее, чем он планировал. В итоге бывшему резиденту Comedy club пришлось искать работу. Таир был в шаге от того, чтобы стать таксистом, он даже скачал себе специальное приложение, а также собирался косить траву: «...это популярная работа у приезжих: платят хорошо, а документы не спрашивают», — говорил комик. Но садиться за баранку такси или газонокосилки с целью заработка ему в итоге не пришлось. Мамедов открыл собственный бизнес — музей селфи. Кстати, за границей шоумен встретил любимую девушку. Сегодня пара воспитывает двоих детей. Несмотря на то, что сам Таир не собирается возвращаться в Россию, у его наследников двойное гражданство, потому что их отец считает, что дети сами должны решить в какой стране им жить и где получать образование.

Таш (Арташес) Саркисян

Свою карьеру в Comedy Club Арташес закончил в 2010 году и после этого к юмористическому жанру практически не возвращался. Лишь однажды он появился в спецвыпуске программы «Тот самый Comedy Club», который вышел на экраны в 2018 году. Долгое время Саркисян был креативным продюсером спортивных трансляций в субхолдинге «Матч», но эта история закончилась для него около двух лет назад. Причина простая — Ташу предложили более интересный проект.

В этом году у Саркисяна грядет небольшой юбилей — 45 лет. Когда телеведущему было 40, он решил всерьез взяться за свое здоровье, все-таки вес 110 килограммов в таком возрасте не несет ничего хорошего. Начал Таш с регулярных тренировок в бассейне, пересмотра питания и постепенного отказа от вредных привычек, а потом всерьез увлекся бегом. В общем, сегодня у вас есть все шансы не узнать Саркисяна на улице, ведь он выглядит гораздо лучше, чем в годы своего участия в Comedy Club.

Гавр

Несмотря на то, что на сцену Comedy Club Гавр перестал выходить около 7 лет тому назад, но с одноименной продюсерской компанией он сотрудничает и сегодня. В 2012 году юморист занял пост генерального продюсера на Comedy Radio. Отношения с каналом ТНТ у него тоже оказались прочнее среднестатистического супружеского союза. Около двух лет назад он работал там директором по маркетингу и PR, а в сентябре 2016 назначен директором ТНТ4. Именно благодаря усилиям Гавра в эфире канала, который в основном занимается тем, что показывает архивный контент, сначала вышел новый проект «Деньги или позор», а потом «Прожарка».

На первый взгляд может показаться, что Гавр стал серьезным медиаменеджером и больше не планирует развлекать публику, отчасти это так. Однако в 2017 году он все же принял участие в съемках комедии «Zомбоящик» вместе с бывшими коллегами по Comedy Гариком Харламовым, Александром Реввой, Гариком Мартиросяном, Павлом Волей и другими и возможно еще повторит подобные эксперименты.

Александр Незлобин

Многие помнят Александра не только благодаря Comedy Club, но и сериалу «Неzлоб», в котором он играл главную роль, при чем самого себя. Однако не ситкомом единым богата биография бывшего резидента Comedy. В 2014 году он вместе с Сергеем Светлаковым написал сценарий к фильму «Выпускной», еще через два года выступил в аналогичной роли, а также режиссировал комедию «Жених». Сборы от проката этой ленты в пять раз превысили ее бюджет.

В начале 2018 года СМИ сообщили, что Александр прекращает свои отношения с каналом ТНТ и переходит на СТС. В июле того же года бывший резидент Comedy занял пост продюсера комедийных шоу. Стоит отметить, что тогда ТНТ потерял не только Незлобина, но и Сергея Светлакова. Уже в начале апреля зрители смогут увидеть Александра на СТС в качестве ведущего второго сезона шоу «Слава Богу, ты пришел», в котором он выступает еще и креативным продюсером.

Несмотря на плотный график, комик не забывает о жанре Stand Up. В конце 2018 года он выступал в клубе Hollywood Improv в Лос-Анджелесе, став таким образом первым русским стендап-комиком, которому разрешили выйти на сцену этого легендарного клуба. В арсенале Незлобина есть выступления как на русском, так и на английском языке. Хотя последним Александр владеет довольно посредственно, он не стесняется шутить над самим собой по этому поводу.