ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщинам на МКС не хватило скафандров. Соцсети взорвались, эксперты не удивились

28.03.2019 10:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Первый в истории выход в открытый космос женской команды космонавтов, запланированный на 29 марта, пришлось отменить из-за нехватки скафандров. Пока соцсети кипят, эксперты отмечают системную проблему космического агентства.

Что случилось?

Энн Макклейн и Кристина Кук должны были в пятницу провести замену батарей на МКС. Но в НАСА заявили, что располагают лишь одним скафандром среднего размера, идеально подходящим для женской фигуры.

В итоге Кристина Кук осуществит выход в открытый космос вместе со своим коллегой Ником Хейгом, уточнили в агентстве. Во вторник выяснилось, что скафандр Хейга стал неисправен и ему придется выйти в космос в запасном.

Энн Макклейн пришла к выводу, что скафандр среднего размера, в котором она уже работала за пределами МКС 22 марта, подходит ей лучше, а в большом ей было неудобно.


Изображение: NASA

НАСА располагает на МКС двумя скафандрами среднего размера, но лишь один из них пригоден для выхода в открытый космос. Подгонка скафандра заняла бы очень много времени, и в агентстве приняли решение заменить астронавта.

В НАСА сообщают, что скафандры бывают среднего, большого и очень большого размера, без деления по гендерному признаку.

Сейчас на МКС работает две команды по три человека.

Единственный российский производитель скафандров — НПП «Звезда» — не ответил на запрос Русской службы Би-би-си.

Мнения экспертов

По словам экспертов, отказ от выхода двух женщин в космос — лучшее, что агентство могло сделать в сложившихся обстоятельствах.

«Энн Макклейн примеряла средний и большой костюмы перед выходом в космос, но пробами на Земле тяжело предсказать ощущения в невесомости», — написал Русской службе Би-би-си американский метеоролог Эрик Бергер, сотрудничающий с НАСА.

Он отвергает подозрения в том, что космическое агентство могло проявить мизогинию: по словам эксперта, комфорт внутри скафандра — важнейший параметр, учитывая то, что астронавты выходят на орбиту работать примерно на шесть часов, что эквивалентно пробежке марафона по физической нагрузке.

«Из 18 оригинальных скафандров НАСА только 11 сейчас в рабочем состоянии. Каждый скафандр проходит плановую поверку раз в шесть лет», — рассказывает Бергер.

Из двух скафандров среднего размера на МКС только один подходит для долгой работы в открытом космосе.

«Если Макклейн было некомфортно, то и она, и НАСА правильно сделали», — настаивает эксперт.


Изображение: bbc.com

Модель, которую американское космическое агентство использует, разработали в 1974 году, а в космос ее отправляют с 1981 года.

За последние шесть лет классы подготовки астронавтов НАСА прошли 20 участников, 9 из них — женщины.

На данный момент самое продолжительное пребывание на орбите МКС из всех американских астронавтов — у летчицы Пегги Уилсон, которая провела на станции 665 дней.

Реакция соцсетей

Далеко не все в соцсетях отреагировали на случившееся так, как Эрик Бергер.

«Сегодня должен был состояться исторический выход двух женщин в космос. Но одна из них, Энн Маклейн, не будет выходить, так как у нее неудобный скафандр. Короче, как всегда, нечего надеть», — пишет пользователь Алексей Волобоев.

«Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Что нужно женщинам в космосе? В 21 веке не удосужились подготовить двум женщинам удобную спецодежду, зато в 90-х была уже спецкосметика», — расстраиваются в паблике «Социалистического Феминизма».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый в истории выход в открытый космос женской команды космонавтов, запланированный на 29 марта, пришлось отменить из-за нехватки скафандров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчан зовут на благотворительный забег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика