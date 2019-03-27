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Минчан зовут на благотворительный забег

28.03.2019 10:52 — Разное | Tut.by  
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31 марта инклюзивный спортивный клуб «Крылья Ангелов» проведет в Минске благотворительный полумарафон «Иначе», приуроченный ко Всемирному дню информирования о проблеме аутизма.


Фото: Лиза Тимашкова, «Крылья Ангелов»

Полумарафон, в котором наравне со всеми принимают участие бегуны с аутизмом и атлеты в колясках, стартует 31 марта в 11.00 от крыльца Минского городского дворца культуры. Забег проводится по правилам «тающей дистанции».

Чтобы участвовать в мероприятии, нужно зарегистрироваться. Благотворительные взносы участников пойдут не только на организацию мероприятия, но и на поддержание работы спортивного клуба «Крылья Ангелов» в 2019 году.

— Три года назад, 2 апреля 2016 года в парке 900-летия Минска состоялся первый инклюзивный пробег с участием детей в колясках и детей с аутизмом, организованный командой «Крылья Ангелов» и партнерами — напоминают организаторы. — Тогда не обошлось без приключений: один из бегунов с аутизмом отстал и затерялся в кустах. Ныне этот участник уже юноша, финишер известных в Беларуси пробегов. Массовый спорт для человека с инвалидностью не только способ поддержать физическую форму: на тренировках ребенок с аутизмом учится понимать других людей и взаимодействовать с ними. Что же касается информирования о проблеме аутизма, то мы своей деятельностью стараемся донести до общества самое главное: рядом с нами живут люди, у которых все немного не так, как у всех, а иначе. Они немного иначе выглядят, думают, необычно себя ведут. И относиться к этому следует спокойно и доброжелательно.

 
Теги: Минск
 
 
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31 марта инклюзивный спортивный клуб «Крылья Ангелов» проведет в Минске благотворительный полумарафон «Иначе»
 
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