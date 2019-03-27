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«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске

28.03.2019 10:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Что общего у голливудской звезды и изобретательницы Bluetooth-технологии, гениального ресторатора и верховного судьи США? Истории сильных женщин глазами американских документалистов на большом экране в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске

Фестиваль американского документального кино в седьмой раз проходит в белорусской столице. В 2019 году темой кинопоказов выбрано гендерное равенство.

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске

Женский взгляд на судьбы необычных женщин, вошедших в историю. Свои работы на фестиваль привезли шесть режиссеров (все они, к слову, женщины).

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске

Ризе Сандерс-Вайр, сценарист, режиссер (США):
Многие взрослые пытаются вдохновить девочек, чтобы те пошли в точные науки. Но зачастую сами не представляют ситуации, когда они окажутся практически единственными девушками в своем окружении. И мой фильм дает им почувствовать, что их ждет впереди.

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске

Лоис Восен, продюсер (США):
Все фильмы рассказывают о сильных женщинах, о первооткрывательницах в своем деле. Я очень надеюсь, что они смогут вдохновить белорусских женщин. Мне кажется жизненно необходимым строить подобные культурные мосты, чтобы американцы узнавали как можно больше о жизни простых белорусов, культуре, языке.

«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске

Фильмы демонстрируются на английском языке с белорусскими субтитрами в кинотеатре «Пионер» до конца недели. Билеты на сеанс бесплатно можно получить в фойе кинотеатре в день показа.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Что общего у голливудской звезды и изобретательницы Bluetooth-технологии, гениального ресторатора и верховного судьи США? Истории сильных женщин...
 
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