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«Фильмы рассказывают о сильных женщинах»: седьмой фестиваль «Незнакомая Америка» проходит в Минске
Новости Беларуси. Что общего у голливудской звезды и изобретательницы Bluetooth-технологии, гениального ресторатора и верховного судьи США? Истории сильных женщин глазами американских документалистов на большом экране в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль американского документального кино в седьмой раз проходит в белорусской столице. В 2019 году темой кинопоказов выбрано гендерное равенство.
Женский взгляд на судьбы необычных женщин, вошедших в историю. Свои работы на фестиваль привезли шесть режиссеров (все они, к слову, женщины).
Ризе Сандерс-Вайр, сценарист, режиссер (США):
Лоис Восен, продюсер (США):
Фильмы демонстрируются на английском языке с белорусскими субтитрами в кинотеатре «Пионер» до конца недели. Билеты на сеанс бесплатно можно получить в фойе кинотеатре в день показа.
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Новости Беларуси. Что общего у голливудской звезды и изобретательницы Bluetooth-технологии, гениального ресторатора и верховного судьи США? Истории сильных женщин...
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