|
В Молодечно 17-летний парень катал девушку по ночному городу на угнанном BMW
Новости Беларуси. В Молодечно милиционеры остановили угнанное BMW, в котором 17-летний местный житель катал по городу девушку.
Как
Как стало известно позже, несовершеннолетний подрабатывал на одной из станций техобслуживания в пригороде Молодечно. Примерно в половине одиннадцатого подозреваемый взял ключи от автомобиля клиента СТО – 35-летнего жителя городского посёлка Белыничи Могилёвской области.
По словам молодого человека, он не планировал хищение, а хотел покататься по ночному городу. Компанию ему составляла девушка. В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления по статье «Угон ТС или маломерного судна».
Фигурант задержан не был.
Отмечается, что в 2018 году с подростком проводилась профилактическая работа в связи с совершением правонарушения по ст. 17.3 КоАП РБ. Сообщается, что парень исправился и больше не находится под надзором сотрудников ИДН.
Зимой 2018 года в Бресте подросток за ночь попытался угнать 8 автомобилей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Молодечно милиционеры остановили угнанное BMW, в котором 17-летний местный житель катал по городу девушку. Как сообщает ГАИ УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)