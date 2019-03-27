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«Чёрные ящики» и ограничители скорости появятся по всех машинах ЕС с 2022 года

28.03.2019 10:04 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Наличие «черных ящиков» в автомобилях станет обязательным на территории Евросоюза с 2022 года. Такие нормы предварительно приняла Европейская комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чёрные ящики» и ограничители скорости появятся по всех машинах ЕС с 2022 года

Согласно новым правилам, все авто, продающиеся в ЕС, в обязательном порядке должны будут оснащаться экстренными тормозами и технологией, которая не позволит автомобилю выехать за пределы своей полосы. Также в транспортных средствах появится система оповещения о том, что водитель засыпает или отвлечен.

«Чёрные ящики» и ограничители скорости появятся по всех машинах ЕС с 2022 года

Все эти нововведения направлены на снижение смертности на дорогах. К 2050 году ЕС планирует сократить этот показатель до нуля.
 
 
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Новости мира. Наличие «черных ящиков» в автомобилях станет обязательным на территории Евросоюза с 2022 года. Такие нормы предварительно приняла Европейская...
 
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