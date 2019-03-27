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Беспохмельный алкоголь изобрёл британский профессор

28.03.2019 09:48 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Британский ученый изобрел алкоголь, не вызывающий похмелья. Уже в течение пяти лет продукт может появиться на прилавках магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспохмельный алкоголь изобрёл британский профессор

Около 40 лет назад, во время изучения влияния алкоголя на рецепторы человека, профессор разработал синтетический спирт, который пьянит, однако не вызывает интоксикации. Пока он имеет не очень приятный вкус, однако ученый работает над усовершенствованием формулы. К созданию «беспохмельного» напитка присоединились специалисты-диетологи.
 
 
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Новости Великобритании. Британский ученый изобрел алкоголь, не вызывающий похмелья. Уже в течение пяти лет продукт может появиться на прилавках магазинов,...
 
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