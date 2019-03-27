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«Серьёзка будет неуместна». Сергей Лазарев задорно поздравил Полину Гагарину с днём рождения

28.03.2019 09:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев поздравил певицу Полину Гагарину с 32-летием. Поздравление артист разместил на своей странице в Instagram.  

«С Днём Рождения, дорогая Полина! Знаем друг друга уже так много лет, даже институт один окончили, правда, в разное время (Школа-Студия МХАТ Forever). Вот пытаюсь тебе серьёзно что-то пожелать, но вспоминая каждый раз наше общение, граничащее с истерикой от смеха, понимаю, что вся серьёзка будет неуместна!», – написал Лазарев.  

«Серьёзка будет неуместна». Сергей Лазарев задорно поздравил Полину Гагарину с днём рождения
Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Исполнитель пожелал Гагариной оставаться такой же, новых хитов и аншлага на выступлениях. Кроме того, Сергей упомянул какое-то обещание, но подробности не раскрыл.  

Кстати, мы тоже не забыли о дне рождения Полины Гагариной. 

С чего начинала артистка, и над какими проектами она работает сейчас, – можно узнать здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. Представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев поздравил певицу Полину Гагарину с 32-летием....
 
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