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Федеральный канцлер Австрии посетит Минск с двухдневным визитом

28.03.2019 09:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. С двухдневным официальным визитом в Минск 28 марта прибывает канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федеральный канцлер Австрии посетит Минск с двухдневным визитом

В составе иностранной делегации также представители еврейских общин, родственники погибших в «Тростенце» австрийских евреев. В программе визита – встреча с главой белорусского государства, переговоры с премьер-министром. По традиции, канцлер примет участие в возложении венка на площади Победы.

Федеральный канцлер Австрии посетит Минск с двухдневным визитом

В рамках визита состоится открытие памятника «Массив имен» австрийским жертвам нацизма в мемориальном комплексе «Тростенец».
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. С двухдневным официальным визитом в Минск 28 марта прибывает канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц, сообщили в программе Новости «24...
 
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