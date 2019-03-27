Рабочие группы милиции области проверяют объекты агропромышленного комплекса

Мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса продолжает УВД облисполкома. Как сообщил официальный представитель УВД облисполкома Владимир Синкевич, ежедневно в хозяйства выбывают территориальные рабочие группы милиции и проводят комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения посевной кампании, предотвращение преступных посягательств на имущество сельскохозяйственных организаций и предупреждение хищений.

— Правоохранители оценивают состояние и готовность к работам сельхозтехники. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов. Также милиционеры проводят рабочие встречи с руководителями предприятий агропромышленного комплекса, профилактических бесед с теми, кто несет ответственность за хранение товарно-материальных ценностей, — отметил Владимир Синкевич.

С 5 по 27 марта проведены сверки данных бухгалтерского учета с фактическим наличием сельскохозяйственной и автомобильной техники во всех 168 сельскохозяйственных организациях области. О фактах ненадлежащего хранения сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней председателям райисполкомов направлена соответствующая информация с предложениями по устранению выявленных недостатков.