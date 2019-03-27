Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар подорожал до максимума за две недели на открытии биржи 28 марта, биткойн +29.9.

Курс доллара вырос всего на 0,0015 рубля до 2,1284 BYN/USD.

Американец укрепляется уже пятый раз подряд. За это время он подскочил в цене на 0,0321 рубля и оказался на максимуме за две недели.

Курс евро снизился всего на 0,0008 рубля до 2,3943 BYN/EUR. Курс евровалюты находится вблизи минимальных значений за последние 7 месяцев.

Курс российского рубля упал на 0,0055 рубля до 3,2851 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 4030.34$ (+29.9);

Bitcоin Cash/ВСС – 167.11$ (-2.1);

DigitalCash − 94.22$ (+2.88);

Еthеreum − 138.51$ (+0.96);

ZCаsh − 56.16$ (+0.87);

Monеro − 53.01$ (+0.49).



