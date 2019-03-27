Весенние каникулы «Шаг вперёд»

27 марта 2019 года ребята принимали участие в очередном заседании, которое состоялось на базе государственного учреждения «Дзержинская районная централизованная библиотека».

Мероприятие проходило в форме диалога-морального выбора «Словом можно убить, словом можно исцелить» и было направлено на: организацию занятости учащихся учётных категорий в период весенних каникул; формирование культуры речевого общения; установление зависимости между речевой культурой подростка и его общей культурой; формирование негативного отношения к ненормативной лексике; ориентирование учащихся на общечеловеческие ценности; заинтересованность подростков духовным поиском и направление их в русло добра, человечности, скромности и деликатности.

В начале диалога Ольга Станиславовна Жибурт, главный библиограф районной библиотеки, член районного литературного клуба «Выток», предложила участникам поделиться мнениями, ответив на вопросы: «На каком языке иногда говорят люди?», «Почему они используют нецензурные слова?». Вместе пришли к выводу, что причиной употребления нецензурной брани может быть и бедный словарный запас, а чтобы его пополнять, необходимо много читать. Участники узнали об истории возникновения сквернословия, о том, как сквернословие влияет на здоровье человека.

Очень заинтересовали ребят произведения в исполнении автора, Регины Иосифовны Ревтович. Регина Иосифовна является членом Союза писателей Республики Беларусь, членом районного литературного клуба «Выток». Регина Иосифовна предложила ответить на вопросы викторины, подобрать рифмы к словам, перевести некоторые слова с белорусского языка на русский язык. В ходе диалога с Региной Иосифовной, неожиданно для всех участников, Владислав Петкевич, учащийся государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г. Дзержинска», предложил прочитать стихотворения собственного сочинения, удивив всех участников своим талантом, его произведения очень душевные, с глубоким смыслом. Наталья Ивановна Лебедевская, руководитель районного литературного клуба «Выток», предложила Владиславу стать участником этого клуба и уже 31 марта принять участие в очередном заседании.

В диалоге принимали участие и сотрудники правоохранительных органов: начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома, Вероника Александровна Богнат, инспектор инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома, Ксения Николаевна Цупрун. Вероника Александровна напомнила ребятам с какого возраста наступает административная ответственность, как безопасно провести школьные каникулы, о том, что участились случаи нарушения общественного порядка, о том, что в соответствии со статьёй 17.1. «Мелкое хулиганство» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, - влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

В своём выступлении Вероника Александровна отметила поступок учащегося государственного учреждения образования «Станьковская средняя школа имени Марата Казея», который став свидетелем преступления, не испугался, не растерялся, а вовремя отреагировал и оказал помощь сотрудникам отдела внутренних дел в задержании нарушителя.

В завершении заседания учащиеся и педагоги приняли участие в эстафете добрых слов.

Сегодня состоялся равноправный диалог, в ходе которого участники обогащались знаниями друг друга, и сошлись во мнении, что в скверном слове таится огромная разрушительная сила. Не только религия, эзотерика, но и научные исследования доказали вредоносное воздействие сквернословия на самого говорящего и окружающих. И будем надеяться, что это мероприятие принесёт положительный результат и та молодёжь, которая привыкла к сквернословию, задумается над этим.











