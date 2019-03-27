Рыбаки нашли часть российско-индийской ракеты, запущенной два года назад

Подозрительный предмет длиной 4,5 метра и весом тонну обнаружила группа индийских рыбаков 27 марта в заливе Палк. Прибывшая на место морская полиция с помощью веревок вытащила находку на берег, сообщает газета The Hindu.

Tamil Nadu: Marine police of the Coastal Security Group (CSG) retrieved a part of BrahMos missile that washed ashore on Panaikulam seashore in Ramanathapuram district yesterday. The local fishermen had noticed the cylindrical object and had alerted the authorities. pic.twitter.com/mtdb24TuLu — ANI (@ANI) 28 марта 2019 г.

При ближайшем рассмотрении на нем была обнаружена надпись BrahMos. Специалисты местного отряда по обезвреживанию бомб установили, что это был жидкостный двигатель и предположили, что он не опасен. Тем не менее, от транспортировки его в полицейский участок отказались, выставив на месте пикет.

На двигателе также имелась маркировка с датой изготовления — 24 октября 2016 года. Возможно, двигатель принадлежит ракете, которая испытывалась в 2017 году на полигоне «Чандипур» в штате Одиша на востоке Индии.

Морская полиция проинформировала Индийскую организацию космических исследований (ISRO), которая примет окончательное решение о судьбе находки.

PJ-10 «BrahMos» — сверхзвуковая противокорабельная ракета, разработанная совместно ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии. Испытания новейшей модификации этой ракеты — BrahMos ER — прошли 11 марта 2017 года.