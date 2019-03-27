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Рыбаки нашли часть российско-индийской ракеты, запущенной два года назад
Подозрительный предмет длиной 4,5 метра и весом тонну обнаружила группа индийских рыбаков 27 марта в заливе Палк. Прибывшая на место морская полиция с помощью веревок вытащила находку на берег,
При ближайшем рассмотрении на нем была обнаружена надпись BrahMos. Специалисты местного отряда по обезвреживанию бомб установили, что это был жидкостный двигатель и предположили, что он не опасен. Тем не менее, от транспортировки его в полицейский участок отказались, выставив на месте пикет.
На двигателе также имелась маркировка с датой изготовления — 24 октября 2016 года. Возможно, двигатель принадлежит ракете, которая испытывалась в 2017 году на полигоне «Чандипур» в штате Одиша на востоке Индии.
Морская полиция проинформировала Индийскую организацию космических исследований (ISRO), которая примет окончательное решение о судьбе находки.
PJ-10 «BrahMos» — сверхзвуковая противокорабельная ракета, разработанная совместно ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии. Испытания новейшей модификации этой ракеты — BrahMos ER — прошли 11 марта 2017 года.
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При ближайшем рассмотрении на ней была обнаружена надпись BrahMos.
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