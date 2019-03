Рыбаки нашли часть российско-индийской ракеты, запущенной два года назад

Подозрительный предмет длиной 4,5 метра и весом тонну обнаружила группа индийских рыбаков 27 марта в заливе Палк. Прибывшая на место морская полиция с помощью веревок вытащила находку на берег, сообщает газета The Hindu.

Tamil Nadu: Marine police of the Coastal Security Group (CSG) retrieved a part of BrahMos missile that washed ashore on Panaikulam seashore in Ramanathapuram district yesterday. The local fishermen had noticed the cylindrical object and had alerted the authorities. pic.twitter.com/mtdb24TuLu