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Рыбаки нашли часть российско-индийской ракеты, запущенной два года назад

28.03.2019 11:38 — Разное | Tut.by  
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Подозрительный предмет длиной 4,5 метра и весом тонну обнаружила группа индийских рыбаков 27 марта в заливе Палк. Прибывшая на место морская полиция с помощью веревок вытащила находку на берег, сообщает газета The Hindu.

При ближайшем рассмотрении на нем была обнаружена надпись BrahMos. Специалисты местного отряда по обезвреживанию бомб установили, что это был жидкостный двигатель и предположили, что он не опасен. Тем не менее, от транспортировки его в полицейский участок отказались, выставив на месте пикет.

На двигателе также имелась маркировка с датой изготовления — 24 октября 2016 года. Возможно, двигатель принадлежит ракете, которая испытывалась в 2017 году на полигоне «Чандипур» в штате Одиша на востоке Индии.

Морская полиция проинформировала Индийскую организацию космических исследований (ISRO), которая примет окончательное решение о судьбе находки.

PJ-10 «BrahMos» — сверхзвуковая противокорабельная ракета, разработанная совместно ОАО «ВПК „НПО машиностроения“» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии. Испытания новейшей модификации этой ракеты — BrahMos ER — прошли 11 марта 2017 года.

 
 
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При ближайшем рассмотрении на ней была обнаружена надпись BrahMos.
 
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