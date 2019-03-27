«Белавиа» предлагает слетать в Армению, Молдову и Россию за 10 евро

Авиакомпания «Белавиа» определила очередные пять направлений, на которые распространяются экспериментальные тарифы. В список попали российские Казань, Калининград и Краснодар, а также столицы Армении (Ереван) и Молдовы (Кишинев).

Сообщается, что стоимость билетов в одну сторону по этим направлениям составит 10 евро плюс таксы и сборы, туда-обратно – 20 евро плюс таксы и сборы. При этом приобрести дешевые билеты можно только в определенное время – 28 марта 2019 года с 9.30 до 23.59 по белорусскому времени.

Полет необходимо совершить с 29 марта по 28 апреля 2019 года (дата возврата по второму купону). Представители авиакомпании обращают внимание, что акционные билеты можно приобрести только на сайте перевозчика и вернуть их в случае отмены путешествия нельзя. Количество билетов по акции ограничено.

Напомним, «Белавиа» в рамках действующего 30-дневного безвизового режима с 2 ноября 2018 года ввела экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям снижена до 75%. Ранее пассажирам предлагали приобрести дешевые билеты в Ригу, Хельсинки, Воронеж, Батуми, Харьков, Брюссель, Женеву, Алматы, Санкт-Петербург, Прагу и по другим направлениям.

Авиаперевозчик отметил, что это заключительная распродажа в зимнем полетном расписании авиакомпании.