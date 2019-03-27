ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белавиа» предлагает слетать в Армению, Молдову и Россию за 10 евро

28.03.2019 11:50 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Белавиа» предлагает слетать в Армению, Молдову и Россию за 10 евро
Фото из открытых источников

Авиакомпания «Белавиа» определила очередные пять направлений, на которые распространяются экспериментальные тарифы. В список попали российские Казань, Калининград и Краснодар, а также столицы Армении (Ереван) и Молдовы (Кишинев).

«Белавиа» предлагает слетать в Армению, Молдову и Россию за 10 евро «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в московский аэропорт «Шереметьево»

Сообщается, что стоимость билетов в одну сторону по этим направлениям составит 10 евро плюс таксы и сборы, туда-обратно – 20 евро плюс таксы и сборы. При этом приобрести дешевые билеты можно только в определенное время – 28 марта 2019 года с 9.30 до 23.59 по белорусскому времени.

Полет необходимо совершить с 29 марта по 28 апреля 2019 года (дата возврата по второму купону). Представители авиакомпании обращают внимание, что акционные билеты можно приобрести только на сайте перевозчика и вернуть их в случае отмены путешествия нельзя. Количество билетов по акции ограничено.

Напомним, «Белавиа» в рамках действующего 30-дневного безвизового режима с 2 ноября 2018 года ввела экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям снижена до 75%. Ранее пассажирам предлагали приобрести дешевые билеты в Ригу, Хельсинки, Воронеж, Батуми, Харьков, Брюссель, Женеву, Алматы, Санкт-Петербург, Прагу и по другим направлениям.

Авиаперевозчик отметил, что это заключительная распродажа в зимнем полетном расписании авиакомпании.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская авиакомпания представила новые экспериментальные тарифы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Грузовик въехал в толпу в Гватемале: погибли более 30 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика