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Бежим вместе: стартовала регистрация на Минский полумарафон
28.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
К старту готовы! В Беларуси началась регистрация на Минский полумарафон. Девиз этого года – «Бежим вместе!», передает телеканал «МИР 24».
Спортивное состязание состоится только осенью, но уже сейчас желающих подать заявку – тысячи. Стоимость участия – около 20 долларов. За победу будут бороться не только белорусы, но и зарубежные гости.
«Будут участники не только из Европы. Из самых экзотических стран к нам приезжают, с островов, которых мы и не знали. Будут участники из Австралии, США, Японии. Такая география – для нас уже победа», – отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.
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В прошлом году участие в забеге приняли около 35 тысяч человек. В этом организаторы ожидают еще больше энтузиастов.
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