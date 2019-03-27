Бежим вместе: стартовала регистрация на Минский полумарафон

К старту готовы! В Беларуси началась регистрация на Минский полумарафон. Девиз этого года – «Бежим вместе!», передает телеканал «МИР 24».

Спортивное состязание состоится только осенью, но уже сейчас желающих подать заявку – тысячи. Стоимость участия – около 20 долларов. За победу будут бороться не только белорусы, но и зарубежные гости.

«Будут участники не только из Европы. Из самых экзотических стран к нам приезжают, с островов, которых мы и не знали. Будут участники из Австралии, США, Японии. Такая география – для нас уже победа», – отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.