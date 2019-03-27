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Аттракционы в парках отдыха Минска заработают 24 апреля
28.03.2019 12:02 — Разное | Аргументы и факты
Как стало известно, сезон аттракционов в парках отдыха Минска откроется 24 апреля (среда), сообщает «
Все развлекательные сооружения и устройства, которые работали в парках в минувшем году, будут доступны и в предстоящем сезоне. По ценам билетов окончательного решения пока нет, но не исключено, что они станут немного выше.
Мобильные пункты проката велосипедов и катамаранов в столице откроются 15 апреля (понедельник). Об этом сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. При этом дата открытия может варьироваться с учетом погоды и температуры воды.
Напомним, как ранее сообщал «АиФ», сезон фонтанов в белорусской столице будет открыт 26 апреля (пятница). Главные мероприятия, посвященные данному событию, традиционно пройдут у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета.
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