Аттракционы в парках отдыха Минска заработают 24 апреля

Как стало известно, сезон аттракционов в парках отдыха Минска откроется 24 апреля (среда), сообщает « Минск-Новости ». Как отметил начальник управления «Городские парки» УП «Минскзеленстрой» Андрей ЖИХАРЕВ, в данный момент проводятся работы по их расконсервации, покраске, мойке, причем большая их часть уже выполнена.

Все развлекательные сооружения и устройства, которые работали в парках в минувшем году, будут доступны и в предстоящем сезоне. По ценам билетов окончательного решения пока нет, но не исключено, что они станут немного выше.

Мобильные пункты проката велосипедов и катамаранов в столице откроются 15 апреля (понедельник). Об этом сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. При этом дата открытия может варьироваться с учетом погоды и температуры воды.

Напомним, как ранее сообщал «АиФ», сезон фонтанов в белорусской столице будет открыт 26 апреля (пятница). Главные мероприятия, посвященные данному событию, традиционно пройдут у самого большого по площади городского фонтана, расположенного перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета.