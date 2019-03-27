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Из жизни Васи. Ученые рассказали, как на Полесье жил волк-одиночка

28.03.2019 12:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Из жизни Васи. Ученые рассказали, как на Полесье жил волк-одиночка
Волки - живые существа, которые имеют право на существование в своей среде обитания. © / Фото из открытых источников

Вы, конечно, можете спросить: «А зачем наблюдать за волками?» Некоторые люди очень категоричны: «Это же злой зверь, хищник!» Другие демонстрируют знание народных сказок, где «серенький волчок кусает за бочок», но, согласитесь, это не аргумент, что волк плохой.

Мы сейчас говорим даже не о том, что волки - живые существа, которые имеют право на существование в своей среде обитания: не до всех можно достучаться при помощи этих слов. Поэтому попробуем использовать витиеватую формулировку: волки - ценное и незаменимое звено экосистемы, без которого она дает сбой.

Из жизни Васи. Ученые рассказали, как на Полесье жил волк-одиночка От волков до тигров. Таёжный ветеринар - о лечении диких животных

Есть показательный пример, как благодаря волкам в Йеллоустонском национальном парке все кардинально изменилось. Хищников там не было 70 лет, и все это время в парке безраздельно царствовали олени, которые за годы бесконтрольного размножения нанесли сильнейший урон местной флоре. Конечно, волки не истребили всю популяцию, но вынудили оленей осторожнее выбирать места для пастбищ и избегать некоторых участков парка. Самое удивительное - волки изменили течение рек. Поскольку хищники отогнали оленей, начался бурный рост деревьев и травы по берегам, которые стали прочнее. В результате русла выпрямились и стабилизировались, уменьшилась береговая эрозия.

Всего два

Что касается наблюдений белорусских ученых, то за две недели отловов команда специалистов общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» поймала только две особи - волк Вася был одиночкой, а вторая помеченная волчица живет в стае, которая занимает участок площадью в 600 км2, частично заходящий на Ольманские болота. Эта стая находится в относительной безопасности, так как половина территории расположена в приграничной полосе, где охота запрещена. За ее жизнью можно следить на страницах проекта в Facebook, Instagram, ВКонтакте.

Из жизни Васи. Ученые рассказали, как на Полесье жил волк-одиночка
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Любил груши

Чем же питался Вася? Изучив следы волка, исследователи нашли остатки нескольких его трапез. Например, Вася некоторое время питался трупами лосей. Первый из них, по мнению учёных, был убит, скорее всего, нелегально, второй - охотниками, а третий, вероятно, сбит машиной. Кстати, по карте перемещения видно, что волк много времени проводил именно возле дороги: там легче найти пропитание.

Изучив помёт волка Васи, учёные в очередной раз подтвердили факт, что в рационе хищников до 10% может занимать растительная пища. Например, Вася любил груши. Как же обстоят дела с волками в Полесье? Координатор программ общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктор ФЕНЧУК комментирует:

Из жизни Васи. Ученые рассказали, как на Полесье жил волк-одиночка Волчий вопрос. Экология или охота?

- Когда встречаешься с егерями, охотящимися в районе Ольманских болот, выясняется, что практически у каждого человека в телефоне есть фотографии убитых волков. И такая ситуация всюду - волки в Беларуси повсеместно активно преследуются и уничтожаются. А ведь они - важный элемент экосистемы. И мы выступаем за то, чтобы на таких значимых природных территориях, как Ольманские болота, волки занимали свое законное место.

 
 
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Недавно в окрестностях деревни Букча Лельчицкого района охотники застрелили одного из волков, помеченных GPS-ошейниками в конце 2018 года. Его звали Вася. Учёные...
 
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