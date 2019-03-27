Механизм защиты потребителей туристических услуг будет выработан в Беларуси в этом году, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

В Беларуси разрабатывается проект изменений в закон «О туризме». Планируется предусмотреть введение института материальной (финансовой) ответственности туроператора, что возможно посредством внедрения института страховых и финансовых гарантий. «Мы рассматриваем три-четыре механизма. Изучаем российские, европейские варианты. Страховые гарантии — это довольно действенный механизм, но он еще в работе, там очень много нюансов. Необходимо заручиться поддержкой Минфина, думаю, мы ее получим. Наверное, всех интересует, кто будет это оплачивать. Во время переговоров с общественным объединением туристических организаций мы договорились, что на потребителе это не отразится. Человек, который будет покупать путевку, лишнего не заплатит, все расходы на себя берет туроператор. Это не значит, что мы на этом остановимся, страхование — лишь один из вариантов. В этом году механизм защиты белорусского потребителя туристических услуг будет выработан с помощью общественности», — сказал Михаил Портной.

В июне 2018 года российским туроператором «Натали Турс» из-за низких финансовых показателей были отменены чартерные программы, а 4 июля было объявлено об аннулировании всех подтвержденных туров до 30 сентября 2018 года. Эта ситуация показала необходимость принятия дополнительных мер для защиты белорусских потребителей туристических услуг.

Законопроектом также предусматривается разграничение ответственности турагента и туроператора пропорционально объему оказываемых ими услуг, так как они выполняют различные функции, но при этом турагент несет фактически ту же ответственность, что и туроператор. «Предлагается также ввести норму об обязательном привлечении и участии туроператора

в разрешении споров. Еще один немаловажный момент: условием для осуществления туристической деятельности иностранными туроператорами будет учреждение юрлица — резидента Беларуси, который будет нести ответственность по нашим законам», — отметил замминистра.

Кроме того, планируется внесение изменений в порядок формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности,

закрепление норм о возможности заключения договора оказания туристических услуг в виде электронного документа, запрет на проведение экскурсий лицами, не имеющими свидетельства о профессиональной аттестации экскурсовода, гида-переводчика. «Мы предполагаем, что где-то в апреле-мае отправим проект закона на согласование», — добавил Михаил Портной.

БЕЛТА.