Тридцать шесть делегатов национальных олимпийских комитетов Европы ознакомятся с подготовкой Минска к II Европейским играм, которые пройдут 21-30 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.

28 марта состоятся совместные заседания представителей национальных олимпийских комитетов Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Люксембурга, Монако, Польши, Португалии, России, Украины, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», а также Европейских олимпийских комитетов. Гости посетят спортивные объекты, которые примут соревнования, и деревню спортсменов.

В программе II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта, причем в восьми из них состязания станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония). На мультиспортивном форуме в Минске соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие — национальный олимпийский стадион «Динамо», «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.

БЕЛТА.