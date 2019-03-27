Туберкулез — это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, то есть от больного человека к здоровому при кашле, чихании, разговоре.

При заболевании туберкулезом наблюдаются следующие признаки: кашель более двух-трех недель, потеря веса тела, общая слабость, повышение температуры, потливость по ночам, бледность кожи, боли в груди, потеря аппетита, кровохарканье. Все указанные симптомы могут быть обусловлены и другими заболеваниями, но при наличии кашля в сочетании хотя бы с одним из вышеперечисленных признаков необходимо срочно обратиться к врачу и провести специальное обследование.

Кроме того, хорошей защитой от этого заболевания является вакцинация БЦЖ. Ее ставят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни ребенка. В 7 и 14 лет при отрицательной реакции Манту и отсутствии противопоказаний проводят ревакцинацию.

Чтобы не стать жертвой туберкулеза, следует соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, заниматься физкультурой, сбалансировано питаться, активно работать, уметь отдыхать, поддерживать у себя хорошее настроение и своевременно обследоваться на туберкулез.

Н.Н.СОЛОДКАЯ, инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».