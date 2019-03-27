С наступлением весны в лесах появляются первые цветы — ветреница лесная, прострел луговой или сон-трава, печеночница благородная, подснежники и пролески, ландыш майский и другие.

Массовый сбор населением первоцветов подрывает численность их популяций и способность к вегетации. Для многих видов ежегодный сбор раннецветущих растений с повреждением корневой системы стал причиной резкого сокращения былого ареала распространения.

Особенно негативно сказывается на первоцветах сбор их для последующей продажи. Собирая и продавая первоцветы, мы губим их, а покупая — поощряем браконьеров. Редкие весенние цветы лучше не трогать: они красивее в естественной среде, сорванные – быстро вянут. Лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту для будущего поколения. Отказ каждого из нас покупать цветы, которые находятся под угрозой исчезновения, даст им шанс цвести каждую весну.

Из первоцветов в Красную книгу Беларуси занесены сон-трава, первоцвет высокий и ветреница лесная. Кроме того, в Красную книгу занесено еще одно растение, очень популярное в народе из-за своих пищевых качеств. Это пряная зелень, имеющая внешнее сходство с ландышем и по вкусу напоминающая чеснок – черемша или лук медвежий – редкое растение, сбор и продажа которого запрещены.

Редким оно стало из-за варварского уничтожения. Именно неограниченный сбор населением и вытаптывание привело к сокращению мест произрастания данного вида растения.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность за изъятие диких растений, занесенных в Красную Книгу.

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь «О растительном мире», самовольное изъятие и пересадка дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их произрастания, их незаконный оборот, а также их удаление и совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды их произрастания, запрещаются.

Статьей 15.8. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции за нарушение требований по охране диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или мест их обитания и произрастания либо их нецелевое использование — влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от десяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати пяти до четырехсот базовых величин.

Самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей, диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели дикорастущих растений и (или) диких животных, сокращению их численности или нарушению среды их обитания и произрастания, — влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации, на индивидуального предпринимателя — от двадцати до ста пятидесяти базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации, а на юридическое лицо — от тридцати пяти до пятисот базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации.

Владимир ЧИСТЫЙ, начальник Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.