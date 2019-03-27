Все мы склонны объединяться на основе каких-либо интересов, а людей пожилых объединяет уже сам возраст. Наверняка кто-то помнит ностальгические картины из детства, когда наши пожилые бабушки и дедушки проводили время не у экрана телевизора, а собирались за столом дома или даже во дворе, чтобы насладиться интересными настольными играми.

По многочисленным просьбам посетителей отделения дневного пребывания для пожилых граждан, действующего на базе ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» было решено возродить эту старую добрую традицию и открыть в отделении шахматно-шашечный клуб «Ферзь».

Спортивный клуб «Ферзь» набирает группу мужчин 60+. Главная цель клуба – развитие и укрепление мыслительного процесса пожилого человека, приобщение к интеллектуальному спорту. Данный вид деятельности развивает важнейшие навыки: решительность, выносливость, находчивость и логическое прогнозирование.

Шахматы – это элитарная игра, обожаемая многими учеными, писателями, политическими деятелями. Интеллектуальный поединок является единственным видом олимпийского спорта, в котором могут принимать участие люди самых преклонных лет.

Одним из основных преимуществ игры в шахматы является улучшение концентрации внимания. В пожилом возрасте поддерживать мозговую активность так же важно, как делать зарядку и укреплять тело.

Мы постараемся создать в клубе комфортные условия и дружескую атмосферу для непринужденной игры и вовлечь население города в шахматно-шашечный спорт. И пользуясь, случаем, приглашаем в клуб любителей этой игры из числа пенсионеров и граждан пожилого возраста. Кроме того, мы приглашаем волонтера, способного стать руководителем клуба, взять на себя ответственность в обучении людей, желающих научиться играть.

Настольные игры – шахматы, шашки, лото, домино и многие другие, включая довольно популярные – настольный футбол и хоккей, помогают заполнить время, которого вдруг стало непривычно много, а также реабилитироваться после болезни и быть в тонусе. Как показали исследования, достаточно пяти минут упражнений для мозга в день. Давайте уму пищу, не позволяйте мозгу «закиснуть»! Шахматы и другие настольные игры улучшают настроение, укрепляют здоровье, память и делают жизнь намного интересней и красочней. А мы вам в этом поможем. Ждем вас по адресу: г.Смолевичи, ул.Советская, д.146, каб.5. По всем вопросам обращайтесь по телефону 27-9-94.

И.Н. КАМИНСКАЯ, специалист по социальной работе ГУ «СТЦСОН».